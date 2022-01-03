元旦連假首日 國五南下車輛比去年多逾一成

今年三天的元旦連假結束，經統計，連假期間每日雙向交通量介於107.5~110.8百萬車公里(mvk)之間，平均交通量為109.2mvk，較去年元旦連假平均105.1mvk增加3.9%，整體壅塞狀況在發生數起大型車輛事故下，仍與110年元旦連假相近。

其中，南向交通量以首日之60mvk最高，北向以第3日之58.7mvk最高，雙向以首日110.8mvk最高。

高公局表示，元旦連假國道交通疏運措施經大數據分析及參考歷次連假經驗，實施相關疏導措施包含國5高乘載管制、匝道封閉、開放路肩、精進式匝道儀控、單一費率及差別收費措施，其中多處入口匝道封閉於本次連假調整為時段性匝道封閉。

高工局說，元旦連假每日壅塞時段及路段比例介於0.7%~1.3%之間，平均為0.9%，與110年元旦連假平均相近。其中西部國道，國1彰化-員林雙向將原本3車道調整為3車道+1輔助車道，增加道路容量，全日交通量增加7.3%，且收假日尖峰時段時速由31公里提升至51公里，增加20公里，較110年元旦連假同期已明顯改善。

高公局表示，整體而言， 元旦連假雖有局部路段因交通量過度集中或事故影響而出現壅塞情形，但不致嚴重壅塞。

另國5南向部分，本次連假南向交通量首日為2.0mvk，第2日為1.5mvk，分別較110年元旦連假同期增加11.1%、25%，雖交通量明顯增加，但首日壅塞率僅為3%，與去年相近，第2日則無壅塞情形；北向部分，本次連假北向交通量第2日為1.5mvk，與110年相當，壅塞率相近，收假日則為1.7mvk，增加6.2%，致壅塞率增加14%，收假日北向車流18時後即逐漸紓解，高乘載管制提早於19時30分結束。

此外，元旦連假每日肇事件數平均為130件，高於110年同期之119件，但在高速公路局與國道公路警察局攜手合作下，加強迅速排除事故，事故處理時間平均於20分鐘內即排除，有效提升事故處理效率，對整體車流影響均能予以降低。