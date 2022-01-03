車輛召修若原廠拖拉不配合 交通部擬修法開罰最重30萬

過去，遇到車輛瑕疵需要召回，業者總是拖拖拉拉或不配合提供資料，交通部近期預告修正「汽車安全性調查召回改正及監督管理辦法」部分條文草案，研議若車商或原廠規避、阻撓召回改正案調查，可依「消保法」開罰3萬到30萬元。

此外，為了避免民眾漏接要接召回改正通知，新法擬新增召回資訊加註在車籍資料上，當車輛異動或驗車時就可得知，最快今年第二季上路。

根據交通部統計，汽機車、自行車因零件瑕疵或安全性召回改正案件15年、1244件，其中2021年有90件，有車商提供資料時，拖拖拉拉不配合，因此，交通部近日預告修正「汽車安全性調查召回改正及監督管理辦法」部分條文草案，若車商或原廠規避、阻撓召回改正案調查，可依照消保法開罰3至30萬元。

交通部表示「汽車安全性調查召回改正及監督管理辦法」從2009年修正過後，已10多年沒有修正，法令必須與時俱進，且消費意識抬頭，同時，近年有多起重大召回案件，且為求相關管理辦法更精進，交通部近日預告修正「汽車安全性調查召回改正及監督管理辦法」。

交通部修法要求業者應於該公司、該車輛廠牌網站首頁公告召回改正資訊，車輛若有召回改正計畫，除要通知車主、在大眾媒體公告召回改正資訊外，也要在公司官網、LINE或臉書揭露召回訊息，增加更多管道讓更多民眾知道。

交通部表示，召回改正案件希望能百分之百結案，但有些案子因車子年分較舊或轉手，無法百分之百完成，經交通部同意雖程序上可以結案，但仍希望要把召回改正資訊通知所有車主，因此將新增召回改正資訊可註記在車籍資料中，等車子異動或驗車時，檢驗員就可以當面告知車主何時車輛已遭召回改正，讓車主可以繼續完成召回改正。

車輛若有瑕疵或安全性問題，進入召回案件中，交通部會請車安中心彙整判斷分析，需要請車商和原廠提供相關資料，但若有業者提供資料上不配合、規避或拖拉，車安中心將可提報給交通部，修法也將明訂交通部可依照「消保法」開罰3萬到30萬元。