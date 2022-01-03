願景／70周年許願人獲迴響 張介冠致力2023年鉛版字全數位化

聯合報70周年願景許願人報導獲熱烈回響，有數百名讀者留言。其中日星鑄字行第二代接班人張介冠復興活版印刷創新生機，也獲讀者迴響，有讀者提到「盼這個中華文化傳統藝術能延續下去，儘管不確定能做什麼，但希望能提供一些資金或媒體上的補助 」；還有人說，個人能力有限，但可提供小額贊助，社團推廣，更願意學習鉛字相關知識技術。

張介冠說，有聯合報讀者迴響，可以提供贊助及參與推廣，對日星鑄字行來說，更期望大家可以上日星鑄字行的臉書粉絲專頁，購買鑄字行的產品來響應，這也是最理想、最有力的支持。

提到近年工作重點，張介冠說，字型修復還是最大工程，目前當務之急是要將過去鑄字的銅模轉成數位字型，也正培訓新的人才承續這方面工藝，另外，還有活版印刷的教育推廣及導覽。

「長久以來，就是思考怎麼樣將活版印刷及鑄字字型保存做好」，張介冠說，現在方向已經比較明朗，這幾年他也與字型設計公司合作，將數位字型運用到修復上，經過這兩三年嘗試，較能理解二號宋體可讓字型較理想，現在修復也較能掌握原老銅模的特徵，這也是去年最大收穫，讓修復呈現穩定狀態。

張介冠提到，今年度希望修復進度越快越好，每一套字型不要超過兩年完成，盼明年2023年可以完成全數位化，成為電腦的使用字型。

另外，隨著近年年輕人對傳統鉛字越來越感興趣，先前因疫情停止的推廣活動，去年下半年之後也慢慢恢復，近期活動已排滿，以國小學生的校外教學最多，張介冠說，要小學生欣賞字型的美，還是有困難，會以了解整體活版印刷流程及產業為主，更期待今年可以有偏鄉小朋友，到台北來了解這個傳統老產業。