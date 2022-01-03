澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

去年9月底澎湖爆發怪病，許多人皮膚起疹發癢，當地醫療院所大排長龍，一度引發民眾恐慌。為追查病因，高雄長庚醫院皮膚科教授、醫師李志宏飛抵現地調查，並與澎湖當地醫院與診所一同追查，還將患者皮屑帶回台，與中山大學聯手研究，才找出由毛毛蟲剛毛誘發的大規模皮膚病。院方也在近日公布發病證據，同時提醒，是極端氣候所致，並非季節性疾病，民眾無須恐慌。

去年9月底澎湖爆發怪病，許多民眾皮膚起疹發癢，一度引發民眾恐慌。高雄長庚醫院皮膚科教授、醫師李志宏近兩年與部立澎湖醫院遠距醫療，也因求診人數暴增，加上症狀相似，便在去年10月飛抵當地追蹤。

當時為追查病源，李志宏說，初期看到病灶，研判是外界因素誘發的皮膚病，推敲病源可能來自節肢動物或花草類引起，且發炎位置大多是暴露在外的皮膚較多，此外，他也發現，曾有一家出遊，返家時，只有留在家中的長輩未感染，藉此推斷並非居間環境所致。

原先用一般光學顯微鏡觀察患部的皮膚與皮屑，並沒有找到與毛毛蟲有關的直接證據，直到把皮屑帶回台灣，近一步研究，並由中山大學電子顯微鏡與質譜儀分析，耗費將近兩周檢驗，才找出紅疹由毛毛蟲剛毛引起的超微構造及生化證據。

李志宏說，由毛蟲剛毛引起的皮膚炎，過去的經驗易發生在春季的4、5月春季，同時也是毛蟲的生長季節，但去年因氣候較特殊，先乾燥缺水，8月又月上豪雨，9月氣溫偏高，以及疫後報復性出遊，進而催化該皮膚病盛行。