年底補助到期免驚！KYMCO優惠＆地方振興加碼皆延長，雙管齊下舒緩候車潮

眼看年底時間步步逼近，許多汰購或新購電動機車的消費者不免擔心能否趕在期限內申請補助並領牌交車，以免錯失高額購車優惠。而這樣的心聲不只台灣二輪銷售龍頭KYMCO聽到了，各地方政府也積極推出對應方案；尤其是訴求減碳、減空污的重點都市，更決定延長振興加碼補助時間。

害怕趕不及年底前領取補助的電動機車消費者有福了！KYMCO與地方政府皆延長優惠與振興補助。 圖／KYMCO 提供

以台北市為例，於今年10月推出的「振興加碼 電動熊讚」方案，補助範圍從重型電動機車，輕型到小型輕型電動機車，都能直接獲得額外補助8,000元，使民眾申請相當踴躍，更讓電動機車新購數量相較之前成長1.6倍，台北市政府因應民眾購車需求，也決定將補助期限延長至2022年6月30日。

不僅台北市振興加碼補助方案延續到2022年6月，連新北與桃園也都分別緩衝至2022年3、4月底。 圖／臺北市環保局Facebook網頁擷取

至於新北市民使用「振興五倍券」或「新北加倍券」面額達5,000元並換購或新購電動機車的消費者，不僅每輛加碼到8,000元，補助時間也延長至2022年3月31日為止。桃園市的「電動機車Easy購方案」補助時間也延長到2022年4月30日且配合振興五倍券、好市乘雙券並符合相關規定者。

早在年底前就全面推出完善電動機車銷售陣容的KYMCO光陽機車，為了全方位滿足顧客，讓電動機車更容易進入消費者生活，不僅全球獨創「尊榮換電 專人送電」服務，更將原先年底前尊榮換電免費服務再延長至2022年第一季。讓今年底或明年初交車的Ionex 3.0車主，可以盡情享受尊榮換電帶來的貼心與便利性。

貼心的KYMCO同步延長「尊榮換電」服務時間到2022年第一季，給予Ionex 3.0車主最便捷的電動機車體驗。 記者張振群／攝影

關於消費者最在乎的資費問題，KYMCO光陽機車也搶先公布2022年第一季「換電免費799／499」方案。入手KYMCO Ionex 3.0系列電動機車，包括國民電動機車S6、運動街跑S7以及城市鋼砲S7R，皆享每月最高799元折抵；而時尚出行的i-One電動機車，則是提供車主每月最高499元折抵的優惠方案！

KYMCO公布2022年第一季「換電免費799／499」方案，S6、S7以及S7R享每月最高799元折抵；i-One提供每月最高499元折抵優惠。 圖／KYMCO 提供

而最令人吃驚的，莫過於KYMCO換電站建置速度，原先12月初最新進度為佈建超過800座。現在，光陽Ionex營運管理處處長吳俊龍透露，截至2021年12月28日為止已經完成佈建992站。不僅勢必達成今年底建置1,000站換電站的目標，更給予所有Ionex 3.0車主最便捷、完善的用車環境。