快訊

北市Omicron旅館群聚傳播 2例境外「改判本土個案」

直播／今本土+0 無死亡病例 境外25例、美國就占15例

別羨慕長榮 港務公司招考新人 碩學士有經驗起薪5.1K

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣港務公司董事長李賢義(中)與第16期新進人員合影。圖／港務公司提供
台灣港務公司董事長李賢義(中)與第16期新進人員合影。圖／港務公司提供

台灣港務公司預計111年招考正、備取共65名，職缺包含師級及員級，師級須碩士畢業或大學畢業並有3年相關工作經驗，起薪約5萬1000元/月；員級高中職畢業即可報考，起薪約3萬5000元/月。

港務公司表示，港務公司客、貨運雖受疫情影響，但把握時機完善基礎建設，期望結合5G、綠能及AI產業，研擬智慧化港口策略。因此因應業務，需要招考貨櫃場站管理、法務、資訊、環保、土木、航運管理、航運技術、業務行政、電機、機械等類科。

港務公司表示，另為善盡企業社會責任與依法足額進用身心障礙人員，今年加開一般行政類科。招考職缺地點包含基隆港、台北港、高雄港、安平港、布袋港及澎湖港等6個港口，歡迎各界人才踴躍報名加入港務事業。

港務公司說，港務公司是交通部100%持股國營事業，兼具政府機關穩定及公司治理彈性，組織架構完善，業務種類多元，能滿足員工職涯發展需求；港務公司除擁有健全的培訓與陞遷等人力資源發展制度外，特別注重員工關懷，持續致力於為員工創造更優質的工作環境，並於2021年榮獲1111人力銀行幸福企業-金獎。

本次招考預定於111年2月公告甄試簡章，詳情請參閱港務公司全球資訊網、港務公司粉絲專頁，或撥07-5219000#6154洽詢。

基隆港 疫情

延伸閱讀

萬海領跌、貨櫃三雄盤中齊挫 長榮499買單再現

海運高年終獎金 有望成常態

全台8座商港今起免費垂釣 釣客開心迎接新年禮

長榮大手筆發百萬年終 員工親曝：3年可領「90個月」

相關新聞

疫情影響！15年以上老遊覽車延壽計畫 改今年1月上路

受到疫情影響，交通部日前公告修正「汽車運輸業管理規則」，高齡遊覽車延壽機制2022年1月起上路。

2022第一個上班日稍回溫 吳德榮曝東北季風再增強時機

中央氣象局表示，今、明兩天東北季風減弱，氣溫稍回升；基隆北海岸、台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。大台北地區有零星短...

收假國5紫爆 氣溫回升 周四變冷

昨元旦連假收假日，國道北返車流塞一整天，國五白天一度「紫爆」時速剩十多公里，多個路段直到夜間時速仍僅廿、卅公里。中央氣象...

台灣摩斯、日本麥當勞「薯條荒」 亞洲薯條為何都卡在這個國家？

從日本麥當勞到台灣摩斯，平凡無奇的薯條缺貨，突然成了珍貴物資，逼得速食餐廳不得不改變薯條份量，甚至停賣薯條套餐。為什麼遠在加拿大的一場世紀大水，會讓身處亞洲的我們成了薯條貧民？

年度國民美食大搜查 平價飽足是首選 激推日式豬排×台式鐵板燒

台灣美食多元融合又具創新特色，貼近庶民的平價美食更是超值美味又能呷飽飽，據調查以日式豬排和台式鐵板燒最受國人歡迎，以主打高CP值，最懂饕客的心。

台積電到底有多缺工？ 從台南市區裡這個情況就能看出來

有護國神山之稱的台積電近期不斷擴增產能，並喊出新的一年要徵才1萬人以上，而台積電到底有多缺工？從台南市區的看板就能看出來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。