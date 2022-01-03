別羨慕長榮 港務公司招考新人 碩學士有經驗起薪5.1K

台灣港務公司預計111年招考正、備取共65名，職缺包含師級及員級，師級須碩士畢業或大學畢業並有3年相關工作經驗，起薪約5萬1000元/月；員級高中職畢業即可報考，起薪約3萬5000元/月。

港務公司表示，港務公司客、貨運雖受疫情影響，但把握時機完善基礎建設，期望結合5G、綠能及AI產業，研擬智慧化港口策略。因此因應業務，需要招考貨櫃場站管理、法務、資訊、環保、土木、航運管理、航運技術、業務行政、電機、機械等類科。

港務公司表示，另為善盡企業社會責任與依法足額進用身心障礙人員，今年加開一般行政類科。招考職缺地點包含基隆港、台北港、高雄港、安平港、布袋港及澎湖港等6個港口，歡迎各界人才踴躍報名加入港務事業。

港務公司說，港務公司是交通部100%持股國營事業，兼具政府機關穩定及公司治理彈性，組織架構完善，業務種類多元，能滿足員工職涯發展需求；港務公司除擁有健全的培訓與陞遷等人力資源發展制度外，特別注重員工關懷，持續致力於為員工創造更優質的工作環境，並於2021年榮獲1111人力銀行幸福企業-金獎。

本次招考預定於111年2月公告甄試簡章，詳情請參閱港務公司全球資訊網、港務公司粉絲專頁，或撥07-5219000#6154洽詢。