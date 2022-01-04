徐小可母女激推 三井OUTLET台中港二期 滿足全家大小吃喝玩樂的需求

徐小可狂買、女兒油油玩嗨，這是什麼狀況？遠眺台中港海景、高登浪漫摩天輪，三井OUTLET台中港二期2021年底開幕迎賓，來到MITSUI OUTLET PARK台中港，吃喝玩逛全滿足！徐小可母女檔的密藏心動景點，快跟著她們愉快的步伐出發吧！

演戲、主持又出書的徐小可，生了二個小孩後更會精打細算，聽說三井OUTLET台中港二期新開幕，馬上帶著女兒白花油來逛。一看到無邊海景，馬上就有出國度假的好心情；再加上摩天輪等遊樂設施，還有舒適美味的餐廳，和油油好玩好拍。新增50個品牌專櫃，不少歐美日系一線品牌進駐，小孩子才做選擇呢，好看好穿的全都買！

三井OUTLET台中港二期，繽紛外觀超吸睛。 圖／三井OUTLET提供

眼尖的徐小可一踏進GAP就失心瘋，全家大小的衣服在這裡都找得到，折扣漂亮、還有專櫃提供的優惠，成套的全家「服」選國際品牌就對了！

哇哇哇！全台第一間Abercrombie & Fitch就在三井OUTLET台中港二期，偷偷說，以前想買A&F都得找人代購或是網購，現在可以在實體店試穿，而且優惠5折起，和美國當地的售價有得比，還等什麼？馬上給他買起來。更有A&F家族的HOLLISTER，舒適的面料一摸就愛，徐小可馬上幫全家大小選購，買得超開心。

全台首家A&F實體店，進駐台中三井outlet二期。 圖／三井OUTLET提供

當然，滿足少女心的日系流行品牌也不能錯過。日本複合式潮流品牌BEAMS進駐三井OUTLET台中港二期，男裝、女裝、童裝、雜貨，超多品項一應俱全。對日系時尚高度敏感的網美網帥們注意啦！優惠與質感兼備的UNITED ARROWS LTD.絕對滿足你的需求。當然，徐小可有時也喜歡街頭潮流風格的搭配，來到X-girl嘗試一下日式街頭時尚，也是相當過癮。

逛累了，母女檔來到義式屋古拉爵Café Grazie儲備戰力，品項多元的義式料理，大人小孩都滿足！甜點更是小朋友的最愛，油油胃口大開吃得很盡興。這次三井OUTLET台中港二期更增加了第二停車場，免費車位充足，闔家光臨也不用擔心。

玩了一整天，徐小可大讚MITSUI OUTLET PARK台中港真的是太好逛、太好買了，品牌多到一天逛不完，不僅大人買得開心、小孩也玩得開心。趕快來三井OUTLET台中港，度過幸福的親子週末吧！