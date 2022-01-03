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別被「新年快樂」沖昏頭！年末年初花費多 散財NG行為要避免

聯合新聞網 / 綜合報導
年頭年尾有許多開銷，稍有不慎就容易破財。圖片來源／ingimage
年頭年尾有許多開銷，稍有不慎就容易破財。圖片來源／ingimage

年頭年尾的時刻，許多人拿到年終獎金、壓歲錢，總喜歡在這新的一年來趟大採購。然而不知節制的購買行為，卻是理財的致命傷。最近日本媒體，就分析幾個需要注意的新年購物習慣。

根據日本媒體「All About」報導，其實在年頭年尾時，有許多必要的固定花費，像是聖誕節、跨年活動、準備過新年、大掃除籌備等等，如果有小孩子，還要考慮壓歲錢的事，因此稍有不注意，就很容易荷包見底。

雖然有些人可能會認為機會難得，偶爾花一下有什麼不好，然而抱持著這樣的想法，其實會無形中放寬自我限制，結果除了本來的花費之外，還容易看到什麼喜歡的，就告訴自己「反正是過節」輕易出手，增加預期外的購物行為。

另外，有些人會抱持著趁著新年喜氣，跑去買彩券或者福袋。但以理財而言，這些都是期望值比較低的行為，拿零頭開開心無妨，一口氣在這上面花大錢則需極力避免，否則也只是花了錢，卻只得到一場空。不要被周遭沖昏頭，仍保持著理性規劃，才是正確的錢財使用之道。

日本 理財

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