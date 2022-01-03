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象限儀座流星雨明清晨達最大值 陽明山周邊交管

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
「象限儀座流星雨」將在明清晨達到最大值。圖／台北市立天文館提供
「象限儀座流星雨」將在明清晨達到最大值。圖／台北市立天文館提供

2022年第一場流星雨「象限儀座流星雨」為每年三大流行群之一，固定發生在元旦假期後，預估在1月4日清晨達到最大值，預期北市陽明山恐湧入大量觀星人車潮，為維護該區周邊交通，北市警察局規畫專案勤務、加強交通疏導，並視天氣及交通狀況，彈性實施仰德大道交通管制。

根據台北市立天文館象預報指出，象限儀座流星雨將在1月4日清晨達到高峰，每小時預測數量高達120顆，甚至衝到200顆，且當日逢朔無月，觀察條件極優，對比受月光影響的8月英仙座與12月雙子座流星雨，是今年觀察條件最佳的大型流星雨。

北市警交通大隊指出，預估陽明山恐用入大量觀星人、車潮，為了維護該區域周邊交通安全及順暢，規畫專案勤務針對仰德大道、至誠路沿線路口、擎天崗及冷水坑等地點加強交通疏導，並視天氣及交通實際狀況，彈性實施仰德大道交通管制。

交大提醒，欲前往觀賞流星雨的民眾，雖是戶外活動，但防疫期間仍應保持社交距離及戴口罩，另士林區捷運劍潭站1號出口有「士林-陽明山計程車共乘」運具可供利用，自行前往的駕駛人也可隨時收聽警廣路況報導，務必遵守各路口執勤警員管制、指揮。

流星雨 北市 仰德大道 陽明山

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