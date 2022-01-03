進口蚵衝擊盤商購買意願低 台南要設剝蚵場建立品牌

台南正進入牡蠣盛產期，但受到進口牡蠣影響，販商購買意願不高，蚵農都擔心沒人買會血本無歸。台南市區漁會向農業局陳情，希望中央減少進口量。為了不讓台南的牡蠣操控在商販手中，農業局希望能設置剝殼工廠，處理在地的牡蠣，建立銷售管道；區漁會表示，這是蚵農多年來的盼望，已在規畫中，希望能盡快完成，並建立品牌。

1、2月是南市淺海牡蠣養殖的盛產期，產量約2000公噸，約9成銷到到嘉義縣東石、布袋剝殼取肉後行銷到各地，但目前因市場充斥越南進口蚵，導致盤商對台南蚵的採購量大減，嚴重影響養蚵產業發展。

南市區漁會理事長林士傑與牡蠣產銷班代表元旦前夕向農業局長李建裕陳情，籲請政府應盡速採取相關措施，包括越南蚵進口減量、加強進口蚵肉檢疫及產地標示等措施，以確保食安及養蚵產業鏈運作，協助蚵農度過難關。

台南漁港所長周瓈朝表示，長期來台南因沒有剝殼的工廠，整個銷售都掌握在商販手中，特別是近2年來面進進口牡蠣的衝擊，情況更為嚴重。

他說，進口牡蠣1斤約120元左右，但賣到市場上和台灣產的牡蠣價格1斤約190元一樣，而來自越南進的口牡蠣是已剝殼，無須再雇工剝殼，將低盤商購買意願。

並且台南牡蠣正進入盛產期，盤商收購意願不高，造成蚵農恐慌，擔心收成後沒人買，若繼續養殖，除了增加成本，也無法繼續放養幼蚵，趕在清明假期收成。

農業局認為，在自由貿易下，減量進口非根本之道，在台南設置剝殼工廠，建立銷售管道才是長遠之計，希望區漁會能結合蚵農規畫設置剝殼工廠。

台南市區漁會理事長林士傑表示，蚵農都很期待有自己的剝殼工廠，那就不用在產期時仰賴別人，收入也能增加，區漁會已進行規畫，也希望漁業署、農業局能協助，盡早設置剝殼工廠。建立自己的品牌。

他說，進口牡蠣都和台灣牡蠣混在一起，很難分辨，而台灣的牡蠣是採收後就剝蚵並銷售，進口牡蠣卻是在生產國剝殼，然後透過一些程序才進到台灣，時隔多日，生菌數是否過高令人憂心，因加強檢疫及產地標示。