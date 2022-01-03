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即測即評及發證技術士技能檢定 新增開放網路報名

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
示意圖／ingimage
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為服務民眾及提供更便捷檢定服務，協助應檢人取得技術士證，增加就業機會，勞動部勞動力發展署技能檢定中心推廣「即測即評及發證技能檢定」，報名簡章1月5日起在全國全家超商及各承辦單位發售，並開放網路訂購與報名

技能檢定中心表示，為增加民眾參與技能檢定的管道，持續推動即測即評及發證技術士技能檢定，目前全國各地（包括金門及離島地區)計有181個即測即評及發證技術士技能檢定承辦單位，提供「簡章販售、報名、測試、發證」單一窗口全功能的快速檢定服務。

111年度辦理職類，包括：托育人員(原名稱保母人員)、照顧服務員、中餐烹調、烘焙食品與旅館客房服務等76個丙（單一）級職類與電腦軟體應用、電腦硬體裝修及數位電子等6個乙級職類。另年度內各承辦單位各梯次同時受理免試術科者報名參加學科測試，包括冷凍空調裝修等129個丙（單一）級職類及109個乙級職類免試術科測試。

近3年度內已取得該等職類術科測試及格成績者(即免試術科者)，可報名參加學科測試，經學科測試合格者，可即時發給技術士證。

技能檢定中心表示，111年度新增開放網路報名功能，除團體報名、大陸學位生(陸生就學)、探親就學及一般手工電銲、氬氣鎢極電銲、半自動電銲等3職類僅可現場報名外，如各承辦單位所辦理職類有限制名額時，為維護報檢公平性，該職類亦不開放網路報名。

技能檢定中心提醒欲報檢民眾，目前販售的技能檢定簡章有二種，咖啡色牛皮紙包裝為即測即評及發證技術士技能檢定，於全家超商販售；白色包裝為全國技術士技能檢定，於全家、OK及萊爾富等超商販售，購買時請特別留意。

民眾如果想進一步瞭解相關訊息，請搜尋技能檢定中心網站，或撥打04-22595700洽詢報檢事宜。

勞動部

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