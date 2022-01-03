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不再淚灑乳房檢查室 淡水馬偕引進超音波掃瞄儀

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
淡水馬偕引進全自動乳房超音波掃描儀搭配AI判讀，減少疼痛，增加檢查意願。圖／新北市淡水馬偕醫院提供
淡水馬偕引進全自動乳房超音波掃描儀搭配AI判讀，減少疼痛，增加檢查意願。圖／新北市淡水馬偕醫院提供

對抗乳癌最好的方式就是定期透過乳房攝影的檢查，而以往乳房Ｘ光攝影檢查的過程除有輻射劑量，還須將乳房夾緊，常造成病人淚灑檢查室，新北市淡水馬偕紀念醫院現在引進全自動乳房超音波掃描儀搭配AI判讀，不僅精確不會有輻射劑量，更不必擔心乳房被機器重達20磅的擠壓。

國健署資料顯示，乳癌為我國婦女發生率第1名的癌症，發生高峰約在45到69歲，等於每十萬名婦女就有約190人，且近來有年輕化的趨勢，尤其是35歲以下的女性因哺乳關係，乳腺發達，在X光片下乳腺會呈現白色管狀，異常病兆在X光下也是白色若，容易會被遮住無法看到。

淡水馬偕紀念醫院為更有效發現乳癌的可能並減輕病人不適，引進乳房檢查新利器「全自動乳房超音波掃描儀」。馬偕紀念醫院放射線科醫師黃崇堯表示，藉由全自動乳房超音波掃描儀，能掃描乳房所有象限，可確保病患的所有乳房組織都被完整掃描，大幅提升精準度、縮短檢查時間。

而全自動乳房超音波掃描儀只須將乳房超音波掃描儀貼合在受檢者胸部前方即可完成掃描，不像傳統乳房攝影需要加壓把乳房壓成扁平狀才能檢查，可讓有需要受檢的年輕女性們不再因為疼痛不適而錯失檢查的時機。

黃崇堯表示，AI人工智慧能全自動乳房掃描檢查單次動輒超過2000張的超音波影像中，預先找出疑似病兆供醫師判讀，大幅降低判讀時間並提高效率。

淡水馬偕紀念醫院補充，院方還打造高階乳房攝影巡迴車配合國健署及新北市衛生局定期在新北市各衛生所里長辦公室及市民活動中心設站篩檢，2019 年疫情前每年免費篩檢2萬5千多位45歲以上婦女居新北市之首。

院方呼籲，民眾除重視疫情外，也要注意自身健康，按規定接受癌症篩檢，若乳房有異狀更應盡速至醫院檢查。

淡水

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