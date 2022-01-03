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捷運打翻飲料…清潔人員「馬拉松式」迅速處理 網讚敬業

聯合新聞網 / 綜合報導
捷運清潔人員迅速清理打翻的奶茶，被網友稱讚敬業。 圖擷自Dcard
捷運清潔人員迅速清理打翻的奶茶，被網友稱讚敬業。 圖擷自Dcard

在車內打翻飲料，難免會造成其他乘客的困擾。一名網友提及，搭乘捷運時，看見地上有打翻的奶茶，捷運保全當下透過無線電通知清潔人員，並僅用經過三站的時間，以「馬拉松式」清潔，迅速將地板上的奶茶清理乾淨，讓不少網友佩服驚嘆「辛苦了」。

一名網友在網路論壇「Dcard」提及，搭乘捷運進車廂時，有民眾將奶茶打翻在地上，捷運保全便隔開人群，讓乘客不要踩到奶茶，並透過無線電通知下一站的清潔人員。原PO表示，抵達下一站時，一位阿姨帶著兩隻拖把打掃，並在下一站出站，由清潔大哥接棒，帶著一隻拖把和一帶廁所衛生紙清理。經過三站，打翻的奶茶已經毫無痕跡，讓原PO感到捷運人員「真的蠻敬業的」。

許多網友留言稱讚捷運人員，「辛苦了」、「捷運人員辛苦了，跨年的人車疏散也超累」、「小時候搭捷運就看過清嘔吐物很迅速，印象很深刻」、「我也遇過有人打翻飲料的情況，兩三站的時間就清理好了，像什麼事都沒發生過一樣，效率真的高」、「聖誕節前一天我搭的那班捷運剛好有人吐，下一站馬上就有阿姨上來清理嘔吐物，阿姨清理完下下一站就馬上下車，而且阿姨是直接用手清理嘔吐物，真的非常敬業」。

也有網友討論，打翻飲料時應該如何做，不少網友建議馬上通知工作人員，「正確做法就是應該趕快通報請清潔人員來處理」、「直接問人有沒有面紙，或是直接跟車長告知一聲 總比是被發現在通報的好」、「直接跟那位站務員告知就可以」、「有幾次坐公車打翻的飲料的人都不跟司機講或是稍微擦一下，真的有夠沒水準」。

捷運 奶茶 保全 車廂

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