年前大掃除必備好幫手！人人都能找到自己的Dyson吸塵器理想型

Dyson無線吸塵器系列，各種功能與配件能滿足不同打掃需求的用戶。 圖／Dyson 提供

一轉眼又到除舊佈新、年前大掃除的時刻，忙碌的現代人當然要選擇智慧又省力的工具，幫自己更輕鬆完成打掃任務。Dyson無線吸塵器系列擁有多項獨家科技、永不減弱的強勁吸力，尤其全新的智慧雷射科技，還能將肉眼看不見的灰塵都深層清潔乾淨，守護全家人健康。不過面對多款Dyson無線吸塵器，寵物飼主、經常需要打掃的媽媽，或是要買給長輩使用，還是租屋小資族到底該如何挑選呢？透過這篇選購指南，包準迅速找到無可挑剔的理想型！

新款旗艦機登場！Dyson史上最強勁吸力的智慧無線吸塵器

集Dyson最新獨家科技於一身，今年搞定全家清潔就靠這一台！最新推出的Dyson V15 Detect™智慧無線吸塵器擁有3個關鍵獨家吸頭，運用「無纏結科技」，硬質地板、長頭髮、寵物毛髮都不怕。

其中最大亮點就是全新「智慧變速吸頭」配備無纏結科技，可強勁吸除各種地板上的塵垢與毛髮，吸頭內建56個由聚碳酸酯齒梳組成的無纏結梳會自動清潔刷條上的毛髮。在自動模式下，智慧變速吸頭內的Dyson DLS™（動態負載感應器）技術每秒可監測刷條阻力360次，能根據不同地板類型智慧調整吸力。此外，另一款吸頭配件「無纏結錐形吸頭」，其錐形刷條則是能將毛髮快速捲起並吸入集塵筒，避免纏繞情況發生，適用於清潔床墊、布質沙發等容易沾附毛髮之處。而今年9月首度用於Dyson V12 Detect Slim™上就大獲消費者好評的Laser Slim Fluffy智慧雷射輕量軟質碳纖維滾筒吸頭，則是特別適合亞洲家庭常見的硬質地板，尤其木質硬地板、磁磚地板、大理石地板。

Dyson V15 Detect™不只擁有全機密封過濾系統，可以捕捉99.99%小至PM0.3的懸浮微粒和過敏原，打掃同時排出更乾淨的空氣，更導入「壓電式聲學感應技術」，全面分析灰塵大小與數量，搭配自動模式，讓Dyson V15 Detect™能根據偵測到的灰塵數量與濃度自動調整吸力，提供使用者更有效率的清潔體驗，不用擔心沒有打掃乾淨。主機上的LCD螢幕更能即時顯示「視覺化分類統計」，依照微粒大小分類，讓你一眼就能從數據判斷清潔程度，可說是過敏族群福音，讓居家清潔更智慧。

Laser Slim Fluffy智慧雷射輕量軟質碳纖維滾筒吸頭，前端裝設綠色雷射二極管，即使是細小灰塵也無所遁形。 圖／Dyson 提供

機身上方的LCD螢幕可即時顯示「視覺化分類統計」，依照微粒大小分類，讓人一眼就能從數據判斷家中髒污組成。 攝影／吳致碩

依照清潔需求，找到你的Dyson吸塵器理想型

Dyson吸塵器越來越多款，除了直接入手最順眼的那款，你還可以依照以下需求，挑選最適合自己需求與打掃習慣的理想型。

Dyson V15 Detect™：家中毛小孩常掉毛、難清掃乾淨，就是要用最強最新款

最新推出的Dyson V15 Detect™，是目前吸力最強勁的機種，最高可達230AW，集結最新獨家科技於一身，加上搭配最新「智慧變速吸頭」與「無纏結錐形吸頭」，特別適合養寵物族群，其全機密封過濾系統，也能解決過敏兒族群的過敏問題。

Dyson V15 Detect™集結最新獨家科技於一身，智慧雷射輕量軟質碳纖維滾筒吸頭與兩款「無纏結科技」系列吸頭，輕鬆清潔散落家中各角落的灰塵與毛髮。 圖／Dyson 提供

Dyson V12 Detect Slim™：挑戰真正的潔淨！眼裡容不下一粒灰塵，有雷射光看得更清晰

今年9月推出，首款擁有雷射偵測科技、壓電式聲學感應、視覺化分類統計功能的Dyson V12 Detect Slim™，透過「智慧雷射輕量軟質碳纖維滾筒吸頭」前側的綠色雷射二極管照射，讓地面上肉眼不可見的微塵無所遁形。同時，單鍵式開關與多樣化的吸頭配件讓打掃變得更靈活，可說是最具智慧、科技力，又兼顧輕巧設計的打掃工具，讓年末大掃除變得輕鬆方便，不再成為生活負擔。

Dyson V12 Detect Slim™智慧雷射輕量軟質碳纖維滾筒吸頭，照亮微塵、不放過任何髒污，且單鍵式開關讓打掃變得更靈活。

Dyson Digital Slim：家中長輩隨時想吸就吸，靈活輕巧又省力

輕量化設計，機身、馬達、吸頭體積全都縮減，卻依舊保持強大吸力，亦設置5層過濾系統，減少二次污染，非常適合家中有長輩、小孩的家庭，任何人都能輕鬆操控。同時更搭配5個吸頭配件，包括低處清潔轉接頭與細縫清潔吸頭，從上到下，暗處縫隙也不放過，可運用於各種打掃情境，絕對是過年大掃除的好工具。

Dyson Digital Slim輕量無線吸塵器，其尺寸縮減卻依舊保持強大功能，長輩、小孩也能輕鬆操控。 圖／Dyson 提供

Dyson V8™ Slim Fluffy：入門首選就是它！常見清潔難題一機搞定

入門CP值超高的Dyson V8™ Slim Fluffy，最高可提供長達40分鐘的強勁吸力，擁有全機過濾系統，經典的4款吸頭全都有，尤其迷你電動渦輪吸頭，透過高速震動與超強吸力，能將床鋪塵垢及塵蟎進行深層清除，有效解決塵蟎屍體、過敏原等問題，租屋族大可安心睡在租屋處本身提供的床墊。再加上同樣輕量化設計，特別適合小坪數的租屋族群，可隨時進行打掃。

Dyson V8 ™ Slim Fluffy為採經典設計的入門款，隨附迷你電動渦輪吸頭，有效解決令許多租屋族困擾的塵蟎問題。 圖／Dyson 提供

介紹這麼多款Dyson無線吸塵器，最後為大家總結一下：

Dyson V15 Detect™ — 適合毛爸毛媽及過敏族群選用 ，再也不用擔心毛髮纏繞問題，且清潔時更不會造成室內空氣二次污染而引起的過敏反應；Dyson V12 Detect Slim™ — 採用智慧雷射偵測科技適合經常需要清掃或追求乾淨極致的用家，，能輕鬆辨識肉眼不可見的髒污，更能仔細審視環境的潔淨程度，不再重複打掃，效率大幅提升；Dyson Digital Slim™ — 家中若有長輩，使用這款輕量吸塵器，即使單手也不吃力，符合人體工學設計，改善因手持吸塵器而引發的手痠問題；Dyson V8™ Slim Fluffy —對於小資租屋族來說，要追求CP值高的單品這款肯定是首選，時常保持租屋處整潔狀態。

無論你的清潔問題屬於上述哪一種，Dyson提供多款的無線吸塵器產品，方方面面滿足各類型使用者需求，再靈活搭配多元配件，年節大掃除絕對事半功倍！

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