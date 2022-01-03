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今年首場象限儀座流星雨 明早有機會1小時能看到200顆

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
今年首場象限儀座流星雨，明天清晨有機會一小時看到200顆。記者周宗禎／翻攝
今年首場象限儀座流星雨，明天清晨有機會一小時看到200顆。記者周宗禎／翻攝

三大流星雨之一的「象限儀座」流星雨，極大期將在台灣時間明天清晨4點40分左右登場，平均每小時天頂流星數(ZHR值)可達120；不過國際流星組織（IMO）指出， ZHR值也有可能因變數達到200，尤其且適逢農曆初一沒有月光，觀測條件極佳，是今年絕對不可錯過的天象！

南瀛天文館表示，這不但是2022首場流星雨，更是來自數億公里以外的天外訪客，為了滿足廣大天文迷的期望，將在今晚10點至明天4日凌晨5點，舉辦象限儀座流星雨線上直播觀測活動。直播節目包含：象限儀座流星雨的觀測和歷史、彗星與流星雨的關係、深空天體拍攝的分享以及2022年重要天象搶先報，要為天文迷「帶來滿滿的天文知識！」

要觀賞流星雨其實很簡單，只要找個空曠、光害比較少的地方，如果可以平躺在地上，讓自己的眼睛望著天頂，完全不需要望遠鏡輔助，就有機會看到劃過天際的流星。

天文解說員指出，流星雨產生通常都和彗星有密切關係，但根據流星群專家研究發現，小行星2003EH1的軌道和象限儀座流星體軌道非常近似，懷疑它可能是象限儀座流星雨的來源；不過2003EH1軌道與短週期彗星梅克賀茲1號彗星（96P/Machholz）也非常近似，有些天文學家認為小行星2003EH1很可能是梅克賀茲1號彗星的彗核分裂後殘留的碎片。更多詳情可上南瀛天文館網站查詢。

今年首場象限儀座流星雨，明天清晨有機會一小時看到200顆。記者周宗禎／翻攝
今年首場象限儀座流星雨，明天清晨有機會一小時看到200顆。記者周宗禎／翻攝

流星雨 彗星 南瀛天文館

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