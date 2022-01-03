台積電到底有多缺工？從台南市區裡這個情況就能看出來

有護國神山之稱的台積電近期不斷擴增產能，並喊出新的一年要徵才1萬人以上，而台積電到底有多缺工？從台南市區的看板就能看出來，台積電過去雖然常態性的缺人徵才，但從去年底開始，在市區裡掛羅馬旗、利用電子看板打廣告，卻是過去鮮少有過的。

不少台南人最近經過市區看到馬路中間分隔島上的羅馬旗幟，竟然是台積電的徵才廣告，都覺得很新鮮，「以為是辦什麼活動，結果竟然是台積電徵才」。

台積電在南科的生產基地規模大，員工眾多，過去多數是透過就業管道徵才，而且因為台積電的薪資、福利都很不錯，雖然持續性徵才，比起其他科技廠，台積電缺人的情況算是較為平緩。

但隨著台積電在全球產業的地位不斷攀升，全球晶片又大缺貨，台積電近期不斷擴廠，讓人才缺口擴大，光是去年就徵才9000人，今年將持續再徵1萬人，台南市區裡不僅分隔島上出現過去沒有的台積電徵才廣告，連市區裡各處的大型電子看板，從去年底開始，也都陸續打出徵才廣告。

台積電內部人員認為，在市區裡打廣告，「著眼的並不完全是徵才、主要還有挖角」，光靠徵才已經不夠，希望已在南科其他科技廠工作的工程師與技術員，也都能投到台積電。