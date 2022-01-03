2022第一個上班日稍回溫 吳德榮曝東北季風再增強時機

中央氣象局表示，今、明兩天東北季風減弱，氣溫稍回升；基隆北海岸、台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。大台北地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，明日清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，冷空氣雖漸減弱，因「強輻射冷卻」，今晨苗栗以南至台南，平地最低氣溫仍在12度左右，截至4：46其前3依序為：苗栗（西湖鄉）11.6度，嘉義（竹崎鄉）12.0度，台南（後壁區）12.3度。其他各地區平地最低氣溫：北部（新北石門區）13.9度，東部（花蓮壽豐鄉）12.8度。台北市（南港區）15.1度。

他說，今日凌晨4點30分紅外線色調強化雲圖顯示，北部及東部海面皆有的低雲存在；雷達回波圖顯示，東部外海有較多的回波；今晨北海岸已有局部降雨。

吳德榮表示，今、明兩天東北季風逐日減弱，西半部晴朗，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨。今日白天北台涼、中南部舒適，各地早晚仍略偏冷；各地區氣溫：北部14至22度，中部12至27度，南部12至29度，東部13至25度。

他說，周三（5日）東北季風續減弱，氣溫明顯回升，北舒適、南微熟，早晚涼；西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，周四、五（6、7日）另一東北季風增強，北部、東半部有局部雨；中層雲系從南海移入，中南部轉有局部雨；各地氣溫下降，北台轉涼，中南部白天亦因雲多而稍轉涼，各地早晚微冷。周六（8日）中層雲已遠離，仍受東北季風影響，北部、東半部有局部雨，中南部晴時多雲。下周（9）日冷空氣略增強，氣溫下降、天氣略轉冷。

吳德榮表示，各國模式〔歐洲（ECMWF）、美國（GFS）、加拿大（CMC）〕皆模擬，第8至10天（10至12日），有「強冷空氣」南下，持續觀察中。