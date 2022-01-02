擴散差累積汙染物 高屏空品明起連三天「亮橘燈」

明天開工日起連三天，高雄、屏東都位於下風處，擴散條件不佳，容易累積汙染物，空氣品質「亮橘燈」，提醒敏感族群出門要留意。

環保署表示，3日東北季風減弱，環境風場持續為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，空氣品質為普通至良好等級，高屏位於下風處擴散條件較差，易有汙染物累積。竹苗、宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及馬祖、金門為「普通」等級；高屏為「橘色提醒」等級。

4日西半部仍為偏東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，空氣品質為普通至良好等級，高屏位於下風處擴散條件較差，易有汙染物累積；清晨中南部易有低雲或局部霧影響能見度。竹苗、宜蘭及花東為「良好」等級；北部、中部及雲嘉南為「普通」等級；高屏為「橘色提醒」等級。

5日環境風場為東南風，西半部擴散條件轉差，易有汙染物累積；西半部清晨易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭及花東為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南為「普通」等級；高屏為「橘色提醒」等級。