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一張圖看天氣！明起開工暖3天又變冷 北台灣轉濕涼

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一張圖看天氣！明起開工暖3天又變冷 北台灣轉濕涼

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
示意圖。中央氣象局預報，未來一周前期東部偶雨、西部晴，北台灣白天氣溫略回升，各地夜間清晨仍涼。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
示意圖。中央氣象局預報，未來一周前期東部偶雨、西部晴，北台灣白天氣溫略回升，各地夜間清晨仍涼。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

元旦假期將結束，明天開工，中央氣象局預報，未來一周前期東部偶雨、西部晴，北台灣白天氣溫略回升，各地夜間清晨仍涼；周四起東北季風增強，北台灣濕涼，其他地區早晚涼，民眾要注意保暖

氣象局表示，周一至周二東北季風減弱，氣溫漸回暖，東半部地區、北海岸、大台北地區雲量稍多，偶有局部短暫雨，西半部大多多雲到晴。預測西半部、東北部最低溫14至16度，花東17至18度。

周三下半天受到鋒面影響，水氣增多，各地雲量轉多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區也有零星雨，外出要攜帶雨具備用。

周四至周日東北季風影響，北台灣轉濕涼，中南部及花東地區早晚涼，新竹以北、東半部地區及中南部山區雲量較多，偶有局部短暫雨，苗栗以南大多多雲偶透光。預測西半部、東北部最低溫15至16度，花東17至18度，北台灣整天濕涼。

氣象局提醒，冬季來臨，可多致電致關心家鄉的長者親人，天氣轉冷時，體溫調節能力較弱族群易受影響，如年長者、嬰幼兒、心血管疾病患者，請照護者多注意協助保暖。

未來一周天氣。圖／氣象局提供
未來一周天氣。圖／氣象局提供

氣象局 東北季風 保暖

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