一張圖看天氣！明起開工暖3天又變冷 北台灣轉濕涼

元旦假期將結束，明天開工，中央氣象局預報，未來一周前期東部偶雨、西部晴，北台灣白天氣溫略回升，各地夜間清晨仍涼；周四起東北季風增強，北台灣濕涼，其他地區早晚涼，民眾要注意保暖。

氣象局表示，周一至周二東北季風減弱，氣溫漸回暖，東半部地區、北海岸、大台北地區雲量稍多，偶有局部短暫雨，西半部大多多雲到晴。預測西半部、東北部最低溫14至16度，花東17至18度。

周三下半天受到鋒面影響，水氣增多，各地雲量轉多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區也有零星雨，外出要攜帶雨具備用。

周四至周日東北季風影響，北台灣轉濕涼，中南部及花東地區早晚涼，新竹以北、東半部地區及中南部山區雲量較多，偶有局部短暫雨，苗栗以南大多多雲偶透光。預測西半部、東北部最低溫15至16度，花東17至18度，北台灣整天濕涼。