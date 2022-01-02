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明起回暖 周四東北季風影響北台灣

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
東北季風在元旦連假收假日影響北台灣，氣溫雖偏涼，民眾仍搬來攜帶式小桌，悠閒地坐在公園草地上滑著手機休憩。記者侯永全／攝影
東北季風在元旦連假收假日影響北台灣，氣溫雖偏涼，民眾仍搬來攜帶式小桌，悠閒地坐在公園草地上滑著手機休憩。記者侯永全／攝影

微弱東北季風元旦連假收假日影響北台灣，因水氣較少，僅北海岸、東北角及東半部有短暫陣雨。北部白天高溫僅十八至二十度，氣溫偏涼。中部及東部地區高溫也只有二十二度左右，南部則達二十六度以上，相對溫暖舒適。不過夜晚與清晨中部以北低溫只有十五度上下，南部及花東地區也會下探至十八度左右。

明天上班日東北季風減弱，全台逐漸回暖，北台灣白天氣溫達二十二度左右，中部及花東地區高溫上看二十四度，南部高溫則在二十六以上，不過日夜溫差仍大。下周二、三受偏東風影響，全台晴朗穩定，溫度持續回升。周四起另一波東北季風再度南下，中部以北轉冷，北部及東北部白天高溫降至十八度左右，低溫在十五度左右，並有局部短暫雨，預計東北季風將影響至周末。

高溫 東北季風 元旦連假

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