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「造局」決定「格局」遠見‧天下文化首創知識跨年活動

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
遠見‧天下文化事業群創辦人高希均教授分享，以格局高度開創新局，造局者應有推翻過去的勇氣。圖／遠見·天下文化事業群提供
遠見‧天下文化事業群創辦人高希均教授分享，以格局高度開創新局，造局者應有推翻過去的勇氣。圖／遠見·天下文化事業群提供

「遠見‧天下文化事業群」開臺灣風氣之先，於跨年夜舉辦以知識為核心的晚會，以「造局者」為題，同名書籍由天下文化出版，深入剖析如何培養勇於探索、嘗試的思維，以更具突破性的想法，打造美好未來，邀請各領域典範人物分享開創新局的經驗及願景，重量級講者包括高希均、侯友宜、王建煊、李家維、盛治仁、陳鳳馨、賴佩霞、凌宗湧、邱冠明等人，由王文華擔綱主持，開創知識、藝術共構的平台，與現場近千位關心自我成長的讀者溫馨齊聚。

遠見‧天下文化事業群創辦人高希均教授於會中分享，以格局高度開創新局，造局者應有推翻過去的勇氣，辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維從自然生態看人類生存危機，雲品國際董事長盛治仁提及挫折帶給他的思考，資深媒體人陳鳳馨分享閱讀突破困境、更接近理想的自己。從演藝人員到法學博士，身心靈導師賴佩霞帶領大家透過轉念的力量探究真相與希望，CNFlower創辦人凌宗勇對美的見解在於看見自然最真實的樣貌，天使居長照財團法人創辦人王建煊打造有愛無礙的人生，新北市長侯友宜分享台灣之美是因為顏色繽紛、多元共榮，最後由亞東醫院院長邱冠明傳遞疫無反顧、守護臺灣的決心。活動尾聲，所有講者一起上台揭曉現場千名觀眾票選出的2022關鍵詞，前3名分別為「平安」、「健康」與「希望」，並在別出心裁的關鍵詞倒數聲中，共同迎向2022。

「遠見‧天下文化事業群」以「造局者」為題，於跨年夜舉辦以知識為核心的晚會，與現場近千位關心自我成長的讀者齊聚迎向2022。圖／遠見·天下文化事業群提供
「遠見‧天下文化事業群」以「造局者」為題，於跨年夜舉辦以知識為核心的晚會，與現場近千位關心自我成長的讀者齊聚迎向2022。圖／遠見·天下文化事業群提供
所有講者一同揭曉現場千名觀眾票選出的2022關鍵詞，「平安」、「健康」與「希望」。圖／遠見·天下文化事業群提供
所有講者一同揭曉現場千名觀眾票選出的2022關鍵詞，「平安」、「健康」與「希望」。圖／遠見·天下文化事業群提供

天下文化 侯友宜

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