冠軍茶世家 梅山鄉高帝園茶業榮獲3次兩岸鬥茶茶王獎

嘉義縣阿里山茶業協會與大陸廈門市茶業協會等團體，共同主辦兩岸鬥茶賽至今11年不中斷，今年鬥茶賽成績揭曉，梅山鄉瑞里村高帝園茶業（原一品茶業）茶農邱詩富，獲得青心烏龍組「兩岸茶王獎」，還有2金獎，高帝園榮獲三次兩岸茶王獎，上午縣長翁章梁在中埔鄉高山茶都博茶會場頒獎祝賀。

邱詩富去年獲選嘉縣166觀光產業發展協會理事長，再獲兩岸茶王獎，可說雙喜臨門，另在大阿里茶區鄉公所金牌大賞比賽春季烏龍組獲「特等獎」，冬季優良茶競賽高帝園邱宏仁連莊，獲烏龍茶組「特等獎」、「冠軍獎」及頭等獎，累計至今第26次獲「特等獎」

高帝園另在梅山農會冬茶賽拿4個頭等獎、8個金質獎；南投仁愛鄉農會及嘉縣製茶工會也各獲頭等獎，可說是「冠軍茶世家」；高帝園茶業由第三代邱宏仁（兩屆兩岸茶王）、邱詩富 (本屆兩岸茶王)兄弟檔與母親林淑媛經營。

高帝園從田間栽培、茶葉製作到成品烘焙，一條龍式管理，林淑媛說，一品茶業由二哥創立，因租約到期歸還，由侄子林藝諺經營，她再創新品牌，在一品旁興建全新民宿「高帝園茶業、民宿」，期待新品牌帶來新希望，再創佳績，邱詩富說，今年氣候好、雨水夠，加上栽培管理好，才能獲茶王獎。