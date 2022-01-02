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冠軍茶世家 梅山鄉高帝園茶業榮獲3次兩岸鬥茶茶王獎

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
兩岸鬥茶賽，梅山鄉高帝園茶業（原一品茶業）茶農邱詩富（右）獲得青心烏龍組「兩岸茶王獎」，縣長翁章梁（左）在高山茶都博茶會場頒獎祝賀，在獲獎茶包裝簽名紀念。記者魯永明／攝影
兩岸鬥茶賽，梅山鄉高帝園茶業（原一品茶業）茶農邱詩富（右）獲得青心烏龍組「兩岸茶王獎」，縣長翁章梁（左）在高山茶都博茶會場頒獎祝賀，在獲獎茶包裝簽名紀念。記者魯永明／攝影

嘉義縣阿里山茶業協會與大陸廈門市茶業協會等團體，共同主辦兩岸鬥茶賽至今11年不中斷，今年鬥茶賽成績揭曉，梅山鄉瑞里村高帝園茶業（原一品茶業）茶農邱詩富，獲得青心烏龍組「兩岸茶王獎」，還有2金獎，高帝園榮獲三次兩岸茶王獎，上午縣長翁章梁在中埔鄉高山茶都博茶會場頒獎祝賀。

邱詩富去年獲選嘉縣166觀光產業發展協會理事長，再獲兩岸茶王獎，可說雙喜臨門，另在大阿里茶區鄉公所金牌大賞比賽春季烏龍組獲「特等獎」，冬季優良茶競賽高帝園邱宏仁連莊，獲烏龍茶組「特等獎」、「冠軍獎」及頭等獎，累計至今第26次獲「特等獎」

高帝園另在梅山農會冬茶賽拿4個頭等獎、8個金質獎；南投仁愛鄉農會及嘉縣製茶工會也各獲頭等獎，可說是「冠軍茶世家」；高帝園茶業由第三代邱宏仁（兩屆兩岸茶王）、邱詩富 (本屆兩岸茶王)兄弟檔與母親林淑媛經營。

高帝園從田間栽培、茶葉製作到成品烘焙，一條龍式管理，林淑媛說，一品茶業由二哥創立，因租約到期歸還，由侄子林藝諺經營，她再創新品牌，在一品旁興建全新民宿「高帝園茶業、民宿」，期待新品牌帶來新希望，再創佳績，邱詩富說，今年氣候好、雨水夠，加上栽培管理好，才能獲茶王獎。

冬季阿里山高山優良茶及兩岸鬥茶競賽頒獎，阿里山茶業協會理事長林建村等理監事、獲獎茶農、海基會文教處長李政毅、文觀局長許有仁、勞青處長陳奕翰、茶改場代表等參加，翁章梁頒獎祝賀得獎者，嘉義縣茶農連霸11年兩岸茶王獎。

兩岸鬥茶賽，梅山鄉高帝園茶業（原一品茶業）茶農邱詩富（右六）獲得青心烏龍組「兩岸茶王獎」，縣長翁章梁（左七）在高山茶都博茶會場頒獎祝賀。記者魯永明／攝影
兩岸鬥茶賽，梅山鄉高帝園茶業（原一品茶業）茶農邱詩富（右六）獲得青心烏龍組「兩岸茶王獎」，縣長翁章梁（左七）在高山茶都博茶會場頒獎祝賀。記者魯永明／攝影
兩岸鬥茶賽，梅山鄉高帝園茶業（原一品茶業）茶農邱詩富（左）獲得青心烏龍組「兩岸茶王獎」，與母親林淑媛（右）展示茶王茶及獎牌。記者魯永明／攝影
兩岸鬥茶賽，梅山鄉高帝園茶業（原一品茶業）茶農邱詩富（左）獲得青心烏龍組「兩岸茶王獎」，與母親林淑媛（右）展示茶王茶及獎牌。記者魯永明／攝影

阿里山 翁章梁

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