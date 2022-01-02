台9線礁溪往國5車多 觀光區鯉魚潭、太魯閣停車率95%
今天是元旦連假收假日，交通部公路總局表示，截至今日中午12時，台9線礁溪往國5路段有車多情況，建議民眾改走替代道路台9頭城往坪林，觀光風景區部分，台9丙線鯉魚潭、台8線太魯閣（天祥）停車率達95%，呼籲民眾注意路況。
公路總局表示，民眾可至公路總局網站訊息公告頁面、幸福公路App等管道查詢最新路況資訊，沿途利用省道上資訊可變標誌（CMS）發布的路況及停車率資訊，適時改往其他景點遊憩，或善用公共運輸前往。
公路總局呼籲，有返鄉旅遊旅運需求民眾可搭乘公共運輸，已請客運業者備妥充足運能，並視場站候車人潮機動加開班次，並即時監控重點客運場站疏運情形，希望達到各重點客運場站站不留人目標。
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