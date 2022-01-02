15車追撞國3嚴重回堵 下午避開9大地雷路段

今天是元旦連續假期收假日，截至上午12時，國道全線交通量為30.1百萬車公里，預估今日交通量為104百萬車公里。上午國3南向14小自客及1大貨車追撞，造成雙向車流回堵，事故尚未排除；預計下午有九大「地雷」路段容易壅塞，提醒民眾避開尖峰時間。

高公局表示，今天上午10時國1北向343.6公里處，發生6小客車追撞占用內車道，上午10時33分排除，回堵約6公里。上午11時15分國1北向209.6公里處，發生2小客車追撞事故占用內車道，上午11時23分排除，回堵2公里。

另外上午11時48分，國3南向73.3公里處發生14小自客（12台自小客被波及，2台被撞）及1大貨車（橫跨中央分隔島）追撞，占用雙向內2線車道事故，截至中午12時30分，事故仍在處理中，並造成雙向回堵3公里。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺—埔鹽系統、南屯—后里、苗栗—湖口；國3北向竹山—中興、草屯—霧峰、大山—香山、關西—大溪；國5北向宜蘭—坪林及國6西向舊正—霧峰系統等路段。

高公局建議，南向民眾多利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，以避開壅塞。