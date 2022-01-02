連假最後一天 屏東警預估下午湧現北返車潮
元旦連假最後一天，今天上午屏東縣台1線北上、南下車流順暢，台1線、台17線五岔路口，北向與南向車流最高峰出現上午10點到11點，南向有1432輛次、北向則是有1578輛次。警方初估，依詢往例，連假三天，第三天北返車流量高峰預估在下午4點後湧向，目前台1線上尚未實施調撥車道。
屏縣警局交通隊統計，元旦連假第一天12月31日，台1線、台17線五岔路口，南下車流達3萬7378輛次，當天北上有1萬9326輛次；昨天元旦連假第二天，南下車流2萬9172輛次，北上有3萬1720輛次，有的可能選擇當日往返居多。
今天上午目前台一線北上、車流南下順暢，警方初估連假收假潮北返預估下午4點過後湧現，也請用路人出發前掌握相關路況。
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