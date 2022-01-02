元旦連假蘇花路廊北返車潮多 警方將視情況增減車道

今天是元旦連假最後一天，花蓮台9線崇德路段目前北上車流稍多，依照往年連假慣例，收假日中午後，蘇花路廊將湧現北返車潮，警方將針對主要幹道加強交通疏導，維持北返交通順暢。

公路總局第四區養護工程處指出，截至今天上午10點，蘇花路廊北上為2292輛、南下有1160輛，預估中午後崇德地區將湧現北返車潮，今天北上車流量可能將近1.5萬輛，請用路人及早做好行程規畫。

花蓮縣警局交通隊監控車流，必要時將動用空拍機等科技設備，即時疏導交通；新城警分局將視情況，在崇德管制站透過號誌控管、增減車道，讓車流順暢。警方同時調整警力針對轄內主要幹道、火車站、知名觀光景點等，加強交通疏導勤務，保障用路人安全，也請駕駛人配合警方的疏導作為。

花蓮警分局表示，每年在跨年及迎接曙光這段時間，常傳出車禍意外，不少肇事原因是疲勞駕駛，此外元旦假期親朋好友間免不了小酌兩杯聯絡感情，加上近日氣溫驟降，飲酒或進補的人愈來愈多，提醒勿酒後駕車。