元旦連假蘇花路廊北返車潮多 警方將視情況增減車道
今天是元旦連假最後一天，花蓮台9線崇德路段目前北上車流稍多，依照往年連假慣例，收假日中午後，蘇花路廊將湧現北返車潮，警方將針對主要幹道加強交通疏導，維持北返交通順暢。
公路總局第四區養護工程處指出，截至今天上午10點，蘇花路廊北上為2292輛、南下有1160輛，預估中午後崇德地區將湧現北返車潮，今天北上車流量可能將近1.5萬輛，請用路人及早做好行程規畫。
花蓮縣警局交通隊監控車流，必要時將動用空拍機等科技設備，即時疏導交通；新城警分局將視情況，在崇德管制站透過號誌控管、增減車道，讓車流順暢。警方同時調整警力針對轄內主要幹道、火車站、知名觀光景點等，加強交通疏導勤務，保障用路人安全，也請駕駛人配合警方的疏導作為。
花蓮警分局表示，每年在跨年及迎接曙光這段時間，常傳出車禍意外，不少肇事原因是疲勞駕駛，此外元旦假期親朋好友間免不了小酌兩杯聯絡感情，加上近日氣溫驟降，飲酒或進補的人愈來愈多，提醒勿酒後駕車。
警方呼籲，行經市區或車多路段，應減速慢行小心駕駛，不超速、不闖紅燈、不併排違停，禮讓行人及勿危險駕車。行車請隨時開啓大燈，並保持較長的跟車距離，並避免變換車道，以維護行車安全。
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