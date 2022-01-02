車潮提前北返 國道台南車流順暢時速可破百

3天元旦假期進入尾聲，不少人忙收假回工作崗位，中山高台南路段今上午無論北上或南下都相當順暢，許多路段時速都可破百公里，比平常上班日還好走。警方說，預估下午仍會有波北上車潮，也會隨時巡邏、待命因應。

中山高永康至安定間，因接近台南都會區，平常上下班塞車已是家常便飯，今上午無論南下或北上都相當好走，北上車流雖略多，但未見車陣，更往北的麻豆至新營路段，車流更順暢，時速可破百，尤其，貨櫃、砂石車等因假期未上工，車流比平常上班日還順。

國道四隊新營分隊說，昨傍晚至深夜北上車流明顯比今上午還多，研判不少人擔心塞車提早上路；預估下午應還會有批北上車潮，警方已及早因應，也籲請用路人切勿違規行駛路肩，以免受罰又危險。