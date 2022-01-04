《菸害防制法》修法延宕 網友關注各方權益角力！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「菸害防制法修法」話題的網路聲量，帶您了解菸害防制法修法話題的聲量變化，以及網友對此議題的輿情看法。

近期行政院長蘇貞昌表示會努力將延宕審查的《菸害防制法》修正案在2021年底前送審，此話一出也使得14年未修正的《菸害防制法》備受網友關注，不過民眾對於該法案要不要修意見兩極，各界相關討論持續不斷。

針對《菸害防制法》修法問題，10/19民眾於臉書「爆廢公社」轉發貼文，批評行政院收到修法草案卻遲遲沒有下文，該位民眾希望能透過抽獎活動，喚起網友對於《菸害防制法》修法一事的關心，貼文一出成功引發民眾熱議，其中有網友表示「明明有版本卻不通過，這麼保護菸商利益，乾脆廢菸防法算了」、「菸防法太久沒修，我小孩都大了」，但也有民眾認為明明有其他急迫性更高的法案，卻獨獨針對菸害；隨後在11/17，有民眾再次於臉書「爆料公社」轉發貼文，發表對於法案未修的看法，並提到或許是因為新版菸害防制法背後牽涉到多方利益，才會發生法案持續躺在行政院一事，讓此話題再度引發討論。

《菸害防制法》修法 近三個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

到了12/21，趨勢民調公司和ETtoday新聞雲公布針對《菸害防制法》草案的民調，顯示有超過八成的民眾都支持政府加速通過修法，網友紛紛回覆「八成民意欸，二手菸防範真的是要快點處理了」、「八成民眾支持的法案拖了這麼多年」，讓此話題再度掀起一波關注。

「修法」能保障雙法權益？網友意見大不同

對於《菸害防制法》修法議題，民眾態度參差，其中支持修法的部分網友認為法案本就該與時俱進，說到「菸防法早就應該修法了，一堆法條跟不上時代」、「菸防法年久失修，很多情況根本管不到」；另外，也有民眾針對修法內容中的「吸菸場所之限制」表示支持，並提到法條的更新能「顧及雙方權益」，認為更清楚劃分禁菸場所才能讓吸菸者不被排斥，也能讓不喜歡菸味的民眾能獲得保障。

《菸害防制法》修法 正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

而持反對意見的網友則認為，酒駕危害別人的行為比抽菸還嚴重，因此不滿為何「只針對吸菸者」制定法規，並懷疑「酒駕撞死人不嚴懲、不重罰，只會找抽菸者麻煩」、「怎麼不拿酒開刀」等；另外，在保障不抽菸民眾的同時，相對「吸菸者的自由」卻被受限縮，因此就有網友大嘆「抽煙沒人權」。

對於《菸害防制法》修法問題，民眾雖有不同意見，但仍是希望政府能多傾聽民眾需求，制定不偏頗且能保障雙方權益的法規，並加速草案的通過！

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

觀看原文→ https://bit.ly/3FYu4Vm

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》