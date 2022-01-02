元旦連假最後一天返工 台中中清、台灣大道車多擁擠

今天是元旦連假的最後一天，不少民眾在上午已啟程準備返回工作崗位，根據台中市交通大隊調查，截至上午10時為止，國道一號大雅交流道、台中匝道，因高工局匝道儀控管制影響北上匝道車流致使中清路、台灣大道平面道路車流較大，其餘各匝道正常順暢。

台中市交大勤務中心表示，截至上午10時的統計，國道1號、國道3號、國道4號車流正常。另外大雅交流道、台中匝道因高工局匝道儀控管制影響北上匝道車流，導致中清路、台灣大道平面道路車流較大，而豐原匝道、南屯匝道、國道3號霧峰匝道與中正路口周邊，以及國道6號舊正匝道與中正路周邊道路，車流正常順暢。

台中市交大勤務中心說，快速道路台74線、台61線都正常順暢，另外市區主要道路，包括中清路、五權西路、文心路、環中路、崇德路、向上路等路，目前車流皆正常。新光三越及大遠百貨公司周邊等主要道路交通車流正常順暢。台中火車站前、建國路、台中烏日高鐵站區、國光客運站、中港朝馬轉運站區交通狀況良好。