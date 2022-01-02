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未來一周「先暖後涼」兩階段變天 中部以北低溫剩14度
今天是元旦連假最後一天，明天開工日，中央氣象局表示，未來一周天氣分兩階段變化，明起到周三逐漸回溫，但周四、五、六又有冷空氣襲台，北台灣整天高溫低於20度，中部以北地區低溫僅剩14度。
今天天氣仍受東北季風影響，氣象局預報員官欣平表示，各地白天高溫，桃園以北及宜蘭僅18、19度，新竹以南24至26度、花東20至23度，由於夜間清晨時中部以北低溫只有13至15度，因此中南部要留意日夜溫差大。
降雨部分，今天桃園以北有局部短暫降雨，多數迎風面地區以多雲為主，但基隆北海岸、大台北山區降雨機率比較高、雲量也偏多，新竹以南整天出太陽。
明天就是開工日，官欣平表示，周一到周三將逐步回溫，北台灣高溫從整天低於20度回升到20至23度，周三溫度最高，但不會覺得熱，天氣感受從偏涼變為舒適；中南部也回溫，白天高溫為25度、26度，東部、東南部為23至25度；中部以北夜間清晨低溫回升，從13至15度變為15到17度。
官欣平說，近期東北季風減弱，不過，周三將有一道鋒面在台灣北部海面，因此周三溫度雖高，水氣卻相對多，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區零星降雨。
下一波冷空氣落在周四、五、六，官欣平說，中部以北低溫剩下15、16度，空曠地區14度，北台灣高溫低於20度。
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