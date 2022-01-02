高雄輕軌明天恢復收費 免費試乘期間運量39.6萬人次

高雄輕軌C17至C20路段上月試營運，也推出全線免費搭乘至1月2日，免費搭乘期間運量達到約39.6萬人次，跨年運量也破紀錄，運量逾7萬人次。明起全線恢復收費，票價採單一費率，需於上車刷卡，使用電子票證或一卡通money刷乘收費10元，購買紙票者30元。

這次輕軌免費搭乘期間從去年12月17日起，統計至昨天搭乘人數達到約39.6萬人次，每日平均運量有2.48萬人次，和大南環免費搭乘期間運量1.8萬相比，提升約37%。高捷表示，輕軌路線的延長可有效串連社區、學校、醫療及遊憩景點，成為市民、遊客及學生最佳運輸工具，未來輕軌成圓之後的運量值得期待。

2022跨年輕軌運量達到破紀錄的7萬858人次，高捷表示，跨年疏運輕軌首度採用區間車營運調度，增加了熱點區域車站的載客效率，有效提升運能。另也加派駐點人力引導旅客上下車，搭配捷運分流，讓疏運作業順暢的於凌晨1點半完成現場疏運作業。