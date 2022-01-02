快訊

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

白天休息太多，晚上又無法休息？哈佛教授教簡單做對一事緩解失眠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄輕軌明天恢復收費 免費試乘期間運量39.6萬人次

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄輕軌明起恢復收費，票價採單一票價，刷電子票證10元。圖／高雄捷運提供
高雄輕軌明起恢復收費，票價採單一票價，刷電子票證10元。圖／高雄捷運提供

高雄輕軌C17至C20路段上月試營運，也推出全線免費搭乘至1月2日，免費搭乘期間運量達到約39.6萬人次，跨年運量也破紀錄，運量逾7萬人次。明起全線恢復收費，票價採單一費率，需於上車刷卡，使用電子票證或一卡通money刷乘收費10元，購買紙票者30元。

這次輕軌免費搭乘期間從去年12月17日起，統計至昨天搭乘人數達到約39.6萬人次，每日平均運量有2.48萬人次，和大南環免費搭乘期間運量1.8萬相比，提升約37%。高捷表示，輕軌路線的延長可有效串連社區、學校、醫療及遊憩景點，成為市民、遊客及學生最佳運輸工具，未來輕軌成圓之後的運量值得期待。

2022跨年輕軌運量達到破紀錄的7萬858人次，高捷表示，跨年疏運輕軌首度採用區間車營運調度，增加了熱點區域車站的載客效率，有效提升運能。另也加派駐點人力引導旅客上下車，搭配捷運分流，讓疏運作業順暢的於凌晨1點半完成現場疏運作業。

高市捷運局也提醒，民眾搭乘輕軌請遵守先下後上的乘車禮節，輕軌暖心便民措施持續施行，凡具博愛身分、敬老身分民眾，免購票、免過卡即可搭乘。高捷也表示，明起將持續宣導收費政策，也將安排輕軌查票員隨車稽查，請搭乘民眾配合刷卡搭乘。

高雄輕軌明起恢復收費，票價採單一票價，刷電子票證10元。圖／高雄捷運提供
高雄輕軌明起恢復收費，票價採單一票價，刷電子票證10元。圖／高雄捷運提供

高雄輕軌 高捷 跨年

延伸閱讀

高雄輕軌運量跨年夜創歷史新高 免費搭車明截止

高雄跨年人潮多 輕軌擠滿像沙丁魚

跨年3大活動 高捷加開幫疏運

跨年搭高雄捷運、輕軌 最快3.5分鐘一班

相關新聞

不斷更新／國道9大地雷路段！ 國5北上紫爆 雪隧回堵6.5公里

今天國道交通疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、7-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

未來一周「先暖後涼」兩階段變天 中部以北低溫剩14度

今天是元旦連假最後一天，明天開工日，中央氣象局表示，未來一周天氣分兩階段變化，明起到周三逐漸回溫，但周四、五、六又有冷空...

收假車潮將湧現！ 公路總局提醒5大路段恐壅塞

今天是元旦連假最後一天，公路總局預估，各地上午10時開始將出現收假車潮，注意台1線水底寮路段、台9線蘇花路廊路段、台9線...

把握好天氣 吳德榮：周四起東北季風增強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風影響，西晴、東偶有局部短暫雨，大台北...

失聯移工5.5萬人 家庭看護最多

移民署統計，全台約五點五萬名失聯移工，去年新增三九八七名，高於前年三六五四名，以家庭看護工失聯率最高，三大主因包括薪資過...

催生虎寶寶 中苗生育津貼加碼

新年新氣象，台中、苗栗等地調高生育津貼。台中市長盧秀燕昨到醫院探視元旦寶寶，宣布今年起台中生育津貼從每胎1萬加碼為2萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。