收假車潮將湧現！ 公路總局提醒5大路段恐壅塞

今天是元旦連假最後一天，公路總局預估，各地上午10時開始將出現收假車潮，注意台1線水底寮路段、台9線蘇花路廊路段、台9線南迴公路路段、台9線麻里巴橋路段、台61線鳳鼻至香山路段等五大路段，可能容易車多或壅塞。

昨天北部及中部部分觀光景點路段皆有車潮湧現，包含台2乙線淡水路段、台3線武嶺橋往大溪路段、台4線溪州大橋往龍潭路段、台7線腦窟寮往桃源三民國小路段、台14線埔里市區路段、台3線苗栗汶水往大湖路段路段等皆有車多的情形，行經上述路段時，應留意沿線資訊可變標誌CMS發布之路況資訊，適時轉至其他景點並小心駕駛。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局表示，已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛5864班次，疏運11萬1710人；東部國道客運路線共計行駛1491班次，疏運2萬6399人。