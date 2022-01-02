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元旦連假收假 台灣高鐵加開2班次北上各站停自由座列車
台灣高鐵公司說，為加強服務元旦假期結束，自台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地北上人潮，將於今天下午及晚間加開2班次北上停靠各站的全車自由座列車（商務車廂除外）。
加班車為8816車次和8862車次，8816車次下午2時10分自左營出發，下午4時35分抵達南港；8862車次晚上7時10分自左營出發，晚上9時35分抵達南港。
旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次的商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。
高鐵公司說，旅客自進入車站即須佩戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食完畢須立即戴上口罩。敬請旅客留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。
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