元旦連假收假 台灣高鐵加開2班次北上各站停自由座列車

台灣高鐵公司說，為加強服務元旦假期結束，自台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地北上人潮，將於今天下午及晚間加開2班次北上停靠各站的全車自由座列車（商務車廂除外）。

加班車為8816車次和8862車次，8816車次下午2時10分自左營出發，下午4時35分抵達南港；8862車次晚上7時10分自左營出發，晚上9時35分抵達南港。

旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次的商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。