近期天氣東北季風強弱交替所主導 暫無特別強的冷空氣

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
明天東北季風強度慢慢減弱，除了迎風面東半部地區雲量仍較多，有些局部短暫陣雨外，西半部天氣依然穩定。記者楊德宜／攝影
明天東北季風強度慢慢減弱，除了迎風面東半部地區雲量仍較多，有些局部短暫陣雨外，西半部天氣依然穩定。記者楊德宜／攝影

元旦3天的連續假期很快到了尾聲，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，東北季風也在今天再度報到，這波東北季風強度並不強，水氣也不多，預報資料來看只有在基隆北海岸、東北角、東半部有些局部短暫陣雨，西半部天氣依然穩定晴朗。

他說，今天北台灣溫度偏涼，白天高溫僅18-20度，越往南走溫度越溫暖，中部及花東地區高溫可到22-24度，南部更可以到25-26度以上，夜晚清晨在中部、北部、東北部14-16度，南部及花東地區16-18度，中南部的日夜溫差較大。

明天東北季風強度慢慢減弱，除了迎風面東半部地區雲量仍較多，有些局部短暫陣雨外，西半部天氣依然穩定。溫度普遍將回升1-2度，北台灣高溫可以回到20度以上，中部、花東地區高溫23-24度，南部高溫可到26度以上，夜晚清晨各地低溫在15-18度間，中南部日夜溫差仍較大。

周二、周三東北季風較弱，轉為偏東風影響，東半部仍有下點雨的機會，西半部天氣穩定，溫度繼續回升。

他說，到了周四東北季風又有增強趨勢，天氣也將再有變化，目前看起來這波東北季風強度也不強，但是有可能會持續較久的時間，可能延續影響到周五到周末期間。

吳聖宇說，未來這段期間的天氣變化都是受到東北季風強弱交替所主導，因此在迎風面地區的天氣變動度較大，西半部則持續是比較穩定的天氣型態，溫度有些起伏，不過幅度都不是很大，北台灣一整天偏涼，其他地方日夜溫差大。

他說，短時間內暫時還沒有看到特別強的冷空氣或是天氣系統要影響台灣，1月中旬之後的情況時間尚早，有待持續觀察。

東北季風 高溫

延伸閱讀

把握好天氣 吳德榮：周四起東北季風增強

今愈晚愈冷這些地方可望降雪 跨年另一波冷空氣強襲

今明溼冷多雨！ 吳德榮：跨年又一波冷空氣

入冬最強冷空氣來襲！ 最凍時間曝 到下周二都有望下雪

相關新聞

把握好天氣 吳德榮：周四起東北季風增強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風影響，西晴、東偶有局部短暫雨，大台北...

失聯移工5.5萬人 家庭看護最多

移民署統計，全台約五點五萬名失聯移工，去年新增三九八七名，高於前年三六五四名，以家庭看護工失聯率最高，三大主因包括薪資過...

不斷更新／國道9大地雷路段 北返建議上午就出發

今天國道交通疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、7-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

副市長變照服員 不滿長照2.0

台中市前副市長林依瑩卸任公職後考取照服員，在台中的原民部落創設柏拉罕共生照顧勞動合作社，結合長照服務與地方創生，實踐夢想...

催生虎寶寶 中苗生育津貼加碼

新年新氣象，台中、苗栗等地調高生育津貼。台中市長盧秀燕昨到醫院探視元旦寶寶，宣布今年起台中生育津貼從每胎1萬加碼為2萬元...

國家有難不缺席 萬名護理師搶幫全民打疫苗

「國家有難，我們不缺席。」去年中本土疫情嚴峻，衛福部號召疫苗注射隊，短短1週超過1萬名護理師報名，超過7成是執業中的護理師，自願犧牲假日加入疫苗接種行列。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。