近期天氣東北季風強弱交替所主導 暫無特別強的冷空氣

元旦3天的連續假期很快到了尾聲，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，東北季風也在今天再度報到，這波東北季風強度並不強，水氣也不多，預報資料來看只有在基隆北海岸、東北角、東半部有些局部短暫陣雨，西半部天氣依然穩定晴朗。

他說，今天北台灣溫度偏涼，白天高溫僅18-20度，越往南走溫度越溫暖，中部及花東地區高溫可到22-24度，南部更可以到25-26度以上，夜晚清晨在中部、北部、東北部14-16度，南部及花東地區16-18度，中南部的日夜溫差較大。

明天東北季風強度慢慢減弱，除了迎風面東半部地區雲量仍較多，有些局部短暫陣雨外，西半部天氣依然穩定。溫度普遍將回升1-2度，北台灣高溫可以回到20度以上，中部、花東地區高溫23-24度，南部高溫可到26度以上，夜晚清晨各地低溫在15-18度間，中南部日夜溫差仍較大。

周二、周三東北季風較弱，轉為偏東風影響，東半部仍有下點雨的機會，西半部天氣穩定，溫度繼續回升。

他說，到了周四東北季風又有增強趨勢，天氣也將再有變化，目前看起來這波東北季風強度也不強，但是有可能會持續較久的時間，可能延續影響到周五到周末期間。

吳聖宇說，未來這段期間的天氣變化都是受到東北季風強弱交替所主導，因此在迎風面地區的天氣變動度較大，西半部則持續是比較穩定的天氣型態，溫度有些起伏，不過幅度都不是很大，北台灣一整天偏涼，其他地方日夜溫差大。

他說，短時間內暫時還沒有看到特別強的冷空氣或是天氣系統要影響台灣，1月中旬之後的情況時間尚早，有待持續觀察。