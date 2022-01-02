絢麗迎接2022！全台跨年煙火璀璨齊發 各縣市聲量大比拼

你有欣賞跨年煙火嗎

今年的跨年你在哪裡過呢？是和三五好友一起在家徹夜狂歡，還是和情人一起欣賞跨年演唱會、煙火秀呢？

每年的跨年晚會都會用煙火來迎接新的一年，除了萬眾期待的台北101煙火秀外，新北市今年更施放全台第一場跨河煙火，長達13分的煙火秀，讓人目不轉睛！就讓《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來看哪場跨年晚會的壓軸煙火最受歡迎吧！

image source:FB/新北市文化局

NO.1 臺北最High新年城跨年晚會

台北市今年邀情到YouTuber「木曜四超玩」擔綱跨年演唱會主持人，消息一曝光便引起熱議，除了梁靜茹、動力火車等超強卡司熱力獻唱外，今年101的跨年煙火延續2021年，全球首創「360度立體特效輪狀煙火」，煙火施放長達360秒、16000發煙火，展示於高樓架設展演的「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」，但台北跨年夜雲霧偏大，許多網友直喊可惜「台北101煙火飄雨跟雲霧，效果沒很好」、「雲很多ＸＤ」。

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image source: 台北市政府

NO.2 光耀新北1314就愛你跨河煙火秀

新北是今年跨年晚會在淡水漁人碼同登場，從早玩到晚的熱鬧行程從下午3點就吸引許多親子家庭、情侶一同到場同樂，除了兒童劇天團「紙風車劇團」的精彩表演，全台首場跨河煙火，利用煙火高低空效果特製專屬3D圖案，長達13分14秒的「煙火戲劇」更是當晚高潮，施放可視範圍長達1公里，高度更是台北101的2倍，網友直呼「這煙火誠意很夠」、「淡水煙火好看」、「這場真好看，超乎預期」。

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image source: 新北市政府

NO.3 紫耀義大樂享平安跨年煙火秀

義大世界跨年煙火已是全台著名的跨年活動，是今年全台秒數最長的跨年煙火秀，長達14分鐘的煙火，獨家在台首演的「冷焰驅動飛行器特效煙火」金色煙花彷彿空中水母，搭配尺玉煙花升級版-「昇曲導付」花火特效，不用出國就能欣賞國際級的絕美煙火，吸引超過5萬觀眾到場欣賞。

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image source: 義大遊樂世界

NO.4 Meet遇見桃園跨年晚會

「Meet遇見桃園」跨年晚會湧入6萬人，畢書盡、韋禮安、李玉璽開唱嗨翻全場，由天團八三夭壓軸倒數一起迎接100秒的璀璨煙火，最後則由李玖哲獻唱結束晚會，網友大讚「近距離看煙火超壯觀」、「煙火真的超漂亮」。

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image source: 桃園市政府

NO.5 麗寶樂園跨年晚會

今年麗寶樂園度假區施放將近300秒、3000發的高密度煙火秀，以270度的三大面景觀煙火，搭配全台最大摩天輪「天空之夢」燈光秀，現場民眾感受到璀璨煙火的臨場震撼，最後由狼人殺走紅的五堅情，搭配「環狀璀璨煙火秀」施放下迎接2022年。

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image source: 麗寶樂園

NO.6 飛躍花YOUNG摩天輪浮空煙火秀

劍湖山世界跨年煙火秀首度打造全球唯一摩天輪結合無人機的「浮空煙火秀」，倒數完迎接2022年後，音樂搭配煙火震撼登場，由200台無人機燈光秀進行倒數，浮空煙火搭配各式花卉、蝴蝶、蜻蜓造型的摩天輪煙火秀8分8秒絢爛演出，讓民眾擁有全新享受。

image source: 雲林縣政府

NO.7 幸福竹縣公益慈善跨年晚會

新竹縣政府「幸福竹縣，感恩有你」由白冰冰、沈玉琳、台一線、DJ圓圓共同主持，超強卡司天后蔡健雅、金曲歌王蕭煌奇、MC HotDog熱狗火熱開唱，搭配180秒絢爛煙火，吸引約5萬人次來自全台的民眾，入圍金曲獎樂團美秀集團壓軸登場更嗨翻觀眾。

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image source: 新竹縣政府

NO.8 金門跨年晚會「金虎報喜．幸福臨門」

金門跨年晚會今年首度移至金寧鄉的金門大橋旁土地重劃區舉辦，以「金虎報喜 幸福臨門」為主題，邀請到郭靜、家家、南方二重唱等嘉賓外，還準備查達600秒的高空煙火秀。

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image source: 藝起金門

NO.9 潭情說愛你 日月潭跨年晚會

日月潭國家風景區管理處打造「跨年雙主場煙火秀」，一系列的歌舞表演、文創市集，讓遊客能逛又能嗨，加上聲林之王韋喆、女歌手孫尤安輪番上陣，最後在水社、伊達邵碼頭前水域，施放300秒的高空璀璨煙火秀，用煙火秀迎接2022！

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image source: 日管處

NO.10 搖滾基隆大步走

基隆2022跨年晚會以「搖滾基隆大步走」邀請楊肅浩、TRASH鼓手金魁剛及創作人林正，合力打造活動主題曲〈大船佇這〉，長達7分鐘的璀璨煙火秀更邀請到國際知名煙火設計大師黃俊豪老師操刀，搭配交響樂版的〈大船佇這〉帶來聲音及視覺的雙重饗宴。

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image source: 基隆市政府

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年12月01日至2022年01月01日，共1個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2022跨年煙火』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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