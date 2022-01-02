南台灣當心空汙 中午過後空氣轉差

南台灣連幾天空氣品質稍差，高雄市環保局提醒，今天北風偏弱，下風處汙染容易累積，預估今日AQI趨勢以普通為主，但南高雄區域，近中午AQI可能接近或達到局部「橘色提醒」等級。

高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天上午8點左右，高雄市戶外空氣品質標AQI為「普通」等級，今天北方冷高壓再次往東南移動，且帶動一股偏北風、微弱冷空氣南下影響台灣。由於高壓強度不強，台灣附近氣壓梯度也不大，導致偏北風風速偏弱，位於下風處的南部需注意少量PM2.5累積，尤其上半天時刻「海陸風轉換期間」需稍注意AQI升高。

今天全天有少量PM2.5累積，AQI以普通為主。近中午期間，受到海陸風轉換，風速是一整天當中相對最弱時，須注意AQI可能接近或達到局部橘色提醒等級，尤其是南高雄區域，建議敏感族群減少戶外劇烈運動。

為幫空汙問題減壓，高雄興達發電廠2021年10月1日起，2部機組環保停機、2部機組降載，室外煤場煤炭堆置量較平時堆置量減少75%。