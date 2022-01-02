聽新聞
test
0:00 / 0:00

南台灣當心空汙 中午過後空氣轉差

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
南台灣連幾天空氣品質稍差，敏感族群要留意，建議減少戶外劇烈運動。記者王慧瑛／攝影
南台灣連幾天空氣品質稍差，敏感族群要留意，建議減少戶外劇烈運動。記者王慧瑛／攝影

南台灣連幾天空氣品質稍差，高雄市環保局提醒，今天北風偏弱，下風處汙染容易累積，預估今日AQI趨勢以普通為主，但南高雄區域，近中午AQI可能接近或達到局部「橘色提醒」等級。

高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天上午8點左右，高雄市戶外空氣品質標AQI為「普通」等級，今天北方冷高壓再次往東南移動，且帶動一股偏北風、微弱冷空氣南下影響台灣。由於高壓強度不強，台灣附近氣壓梯度也不大，導致偏北風風速偏弱，位於下風處的南部需注意少量PM2.5累積，尤其上半天時刻「海陸風轉換期間」需稍注意AQI升高。

今天全天有少量PM2.5累積，AQI以普通為主。近中午期間，受到海陸風轉換，風速是一整天當中相對最弱時，須注意AQI可能接近或達到局部橘色提醒等級，尤其是南高雄區域，建議敏感族群減少戶外劇烈運動。

為幫空汙問題減壓，高雄興達發電廠2021年10月1日起，2部機組環保停機、2部機組降載，室外煤場煤炭堆置量較平時堆置量減少75%。

高雄市 PM2.5 空氣品質

延伸閱讀

南台灣今空品不佳 戶外享受跨年 口罩要戴好戴滿

南台灣首家WATcocktail雞尾酒便利店 落腳屏東H會館

南台灣瀕危植物的方舟進駐墾丁森林遊樂區溫室 開展！

PM2.5惡化卻達標 挨批標準寬鬆

相關新聞

把握好天氣 吳德榮：周四起東北季風增強

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風影響，西晴、東偶有局部短暫雨，大台北...

失聯移工5.5萬人 家庭看護最多

移民署統計，全台約五點五萬名失聯移工，去年新增三九八七名，高於前年三六五四名，以家庭看護工失聯率最高，三大主因包括薪資過...

不斷更新／國道9大地雷路段 北返建議上午就出發

今天國道交通疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、7-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

副市長變照服員 不滿長照2.0

台中市前副市長林依瑩卸任公職後考取照服員，在台中的原民部落創設柏拉罕共生照顧勞動合作社，結合長照服務與地方創生，實踐夢想...

催生虎寶寶 中苗生育津貼加碼

新年新氣象，台中、苗栗等地調高生育津貼。台中市長盧秀燕昨到醫院探視元旦寶寶，宣布今年起台中生育津貼從每胎1萬加碼為2萬元...

國家有難不缺席 萬名護理師搶幫全民打疫苗

「國家有難，我們不缺席。」去年中本土疫情嚴峻，衛福部號召疫苗注射隊，短短1週超過1萬名護理師報名，超過7成是執業中的護理師，自願犧牲假日加入疫苗接種行列。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。