國家有難不缺席 萬名護理師搶幫全民打疫苗

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衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳。 圖／蔡淑鳳提供 魏忻忻
衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳。 圖／蔡淑鳳提供 魏忻忻

「國家有難，我們不缺席。」去年中本土疫情嚴峻，衛福部號召疫苗注射隊，短短1週超過1萬名護理師報名，超過7成是執業中的護理師，自願犧牲假日加入疫苗接種行列。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情一波又一波，台灣在邊境把關攔截，落實居家檢疫，初期病例大多數來自境外，衛福部照護司卻很早就未雨綢繆，號召600多名護理師成立「護理志工台灣隊」。

衛福部照護司司長蔡淑鳳接受中央社記者專訪時表示，護理志工台灣隊原本作為後備人力，平時打電話關懷居家檢疫第7天的民眾，在短短幾分鐘對話內，快速判斷是否出現疑似症狀、有無就醫需求，成功找出多名確診個案，疫情趨緩後於年初解散。

豈料去年母親節假期剛過，國內疫情在社區蔓燒，大量患者湧入，對醫療體系造成龐大壓力，蔡淑鳳心想，疫情嚴峻已讓醫護吃不消，若有疫苗到貨必須短時間內大量施打，可能需仰賴另一批護理團隊支援，「才不會疫苗來了，人卻不夠。」

根據衛福部全國醫療資訊網台閩地區護理人員統計，至去年12月，國內護理執登人數為18萬5054人，中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋說，即使近年政府致力推動合理護病比，提高護理人員薪資，但平均每年仍有1萬多人離開護理行業，轉職其他領域。

衛福部5月間招募護理師參與「疫苗注射護理隊」，蔡淑鳳原以為疫情嚴峻，大概很少有人願加入，想不到短短一週內湧入超過1萬人報名，其中超過7成是執業中護理師。

蔡淑鳳說，加入注射組的護理師也有半數以上在第一線的醫院、診所工作，卻願意犧牲休假時間支援疫苗接種。

「國家有難，我們不缺席。」問起這群護理師參與的初衷，這是蔡淑鳳最常得到的回答，護理師們不僅踴躍參與，也沒有人詢問是否支薪、待遇多少，決定加入全憑一股熱血，參與者中也不乏照服員、非醫護人員等，令蔡淑鳳深受感動。

不到1個月，衛福部火速完成護理人力再教育訓練與一次次模擬演練，護理大軍隨時準備好投入接種工作。蔡淑鳳說，他們甚至主動向多個縣市提案，表達可以在2週內替該縣市護理之家住民打完疫苗。

她說，護理之家住民大多是高風險個案，若能在第一時間提高疫苗覆蓋率，將能大幅降低染疫及重症死亡風險，但這些提案最後並未獲地方政府採納，後來也陸續發生多起護理之家群聚感染事件，雖感到可惜，也只好尊重。

蔡淑鳳說，後來疫苗注射護理隊以支援衛生福利部台北醫院為主，共支援309場、累計1261人次，協助接種超過19萬劑疫苗；她笑說，每次一開缺短短30分鐘就滿額，很多人甚至頻頻詢問「什麼時候派工？」

蔡淑鳳指出，這次護理大軍雖然沒有在疫苗接種上扮演重要角色，但就像提早替台灣「練兵」，面對瞬息萬變的疫情，隨時能夠調度支援，為民眾健康把關。

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