非現役護理師投身注射隊 連做夢都在打針

一群離開第一線的護理師自願加入注射國家隊，共同締造台灣史上最大規模的預防接種紀錄，他們注射此生最多針疫苗，連做夢都在打針，有人因此改變志向，全職投入預防注射行列。

去年5月母親節過後，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發社區流行，疫情緊繃，人心惶惶，紀懿芸透過臉書（FaceBook）看到醫院朋友堅守崗位辛苦抗疫，又是敬佩又是揪心，同時不免感慨自己幫不上什麼忙。

民眾期盼盡快打疫苗獲得保護抗體，隨著疫苗陸續到貨擴大供應，去年10月中旬，台灣的COVID-19疫苗以每週破百萬劑的去化速度，進入預防接種史上的高峰，這項大規模任務，體現在一場又一場的千人、萬人伸出手臂，一站又一站的疫苗接種站，非常需要醫療人力。

紀懿芸在育嬰留職停薪期間，無意中在網路上看到衛生福利部招募離職護理師投入疫苗注射服務，她想著自己才30多歲，打針等護理功力沒有生鏽，可以盡一己之力，於是在丈夫支持下，5月中就報名加入注射護理隊。

「這是我此生打最多疫苗的一段時光，」紀懿芸說，「到現在參加超過40場接種任務。」單單她一個人平均一天就必須施打出多達300至400劑COVID-19疫苗。

紀懿芸幾年前辭去亞東醫院加護病房的輪班護理工作，改去學校當校護，以便照顧家庭。去年8、9月間，她支援衛福部台北醫院，站上疫苗接種現場，雖然辛苦，但對她來說，注射護理隊是暖心、有成就感的地方。

曾經有一名來接種COVID-19疫苗的乳癌婦人，掀起左臂膀準備注射，紀懿芸卻發現婦人肩下有一排水泡，關心一問才知道婦人此處放了4年人工血管，前陣子取出，顯然傷口處理不善，導致傷口處不斷冒泡。

紀懿芸說，當天現場等待接種的民眾並不多，她替婦人注射疫苗後，便「雞婆」地幫婦人換藥，舉手之勞，卻讓婦人深深感動，注射結束離去後，又折返回到接種站，特地送了一杯咖啡答謝紀懿芸。

在注射護理隊中，有感動的淚水，卻也有令人不愉快的摩擦。紀懿芸感慨地說，去年9月底發生誤打未稀釋BNT疫苗事件後，接種站明顯感受到氣氛怪怪的，甚至有些民眾開口就是咄咄逼人，給護理人員帶來莫名壓力。

某一天接種站來了一名年約50幾歲男性，明明施打無需稀釋的阿斯特捷利康（AZ）疫苗，卻對著準備打針的紀懿芸質問AZ疫苗是否有稀釋，紀懿芸感覺這名男子語氣不友善，心裡一陣不適，僅回覆沒有稀釋，不願多解釋，這名男性當場發飆，最後改由其他人員協助施打。

原以為插曲以衝突收場，不料故事未結束，這名男子的妻子隔週到同個接種站，碰巧也由紀懿芸執行注射，打完針後，這名婦人禮貌道謝並稱讚紀懿芸人真好，突然話鋒一轉，提到丈夫與接種人員吵架，婦人沒有責備紀懿芸，反而笑著說，「我老公講話就是那樣。」

在新北新莊體育場接種站，擔任護理師超過16年的楊惠雯，從大醫院離職後，平常在診所兼差，同樣在網路上看到徵召消息，竟意外從支援接種任務中找到人生另一階段的目標。

楊惠雯毅然辭去診所工作，完全投入COVID-19疫苗注射，至今超過100場接種任務，甚至曾經連續7天不間斷施打，連作夢都在打針。

楊惠雯說，注射護理隊是一支臨時組成的隊伍，與醫院工作固定同事不同，隊友來自四面八方，突然與陌生人合作確實需要磨合期，但卻更能感受到四處集結的小股線穗擰成牢固大繩，團結一心的感動。

她非常喜歡這份工作，「大型接種可能是會進入尾聲，但我希望繼續投入其他疫苗注射行列。」

被問到接種站工作是否比醫院更辛苦，紀懿芸與楊惠雯異口同聲地說，接種任務不辛苦，唯一最有感的是每天同樣的注射衛教內容要講上百回，忙起來忘記喝水，曾經聲音連續沙啞了兩週以上才復原，「雖然我們不是在第一線，但在防疫上還是盡一份力。」