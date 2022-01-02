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把握好天氣！西晴東半部局部短暫雨 吳德榮：周四起東北季風增強

不斷更新／國道9大地雷路段 北返建議上午就出發

聯合報 / 記者吳姿賢楊德宜／台北即時報導
今天國道交通疏導措施。圖／高公局提供
今天國道交通疏導措施。圖／高公局提供

（07:30更新）

今天是元旦連續假期第3天，截至上午7時，國道各路段大致順暢。

高速公路局說，預估今天國道交通量104百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

今天國道交通疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、7-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

今天國道交通疏導措施。圖／高公局提供
今天國道交通疏導措施。圖／高公局提供
今天國道交通疏導措施。圖／高公局提供
今天國道交通疏導措施。圖／高公局提供
今天國道交通疏導措施。圖／高公局提供
今天國道交通疏導措施。圖／高公局提供

國道 高乘載管制 新竹

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