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誰來照顧我爸媽3-3／家總線上課程 雇主移工共享學習

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
近年國內長照需求大增，不少家庭聘雇移工照顧長輩。記者許政榆／攝影
近年國內長照需求大增，不少家庭聘雇移工照顧長輩。記者許政榆／攝影

全台長照服務需求約76萬人，但多數移工與雇主對於「照顧技巧」苦手，家庭照顧者關懷總會去年透過線上課程，由專業藥師、營養師、護理師、職能治療師等專業人員授課，帶領聘僱移工家庭一起精進照顧技巧，由於台灣家庭看護多以印尼籍為主，簡報也採用雙語版呈現。

家總秘書長陳景寧表示，家庭看護移工來台前雖有經過訓練，但並不清楚直接照顧個案的狀況，例如是否有洗腎、糖尿病、臥床褥瘡或其他共病，照顧方式不同也複雜，包括應該讓長輩吃那一種營養品、服用細節等，都需要特別注意。

為讓家庭照顧者及移工看護有更好照顧品質，家總三年前即規畫課程，疫情期間以線上方式進行，共吸引五十三組家庭報名，非台北市十組，每場次平均在線四十人次，共十五組家庭連續五堂都上線參與。

籌畫線上課程的社工師吳盈瑩指出，課程包括用藥安全、營養備餐、情緒溝通與危機處理、身體照顧技巧、生活復能。評估長輩用藥安全方面，因應家庭看護工有八成是印尼籍，因此把長輩藥袋翻譯成「印尼文」版，讓移工協助檢視長輩用藥，並透過線上網路平台，在家即可翻譯藥名。

分享照顧技巧也能互相學習，吳盈瑩表示，課堂中講師、學員互相討論身體照顧、備餐泥、烹煮青菜等技巧，以及使用易讀、多圖「口訣式簡報」，讓家庭照顧者在照顧上能更細緻。

移工 看護 印尼

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