元旦連假收假日國道防9地雷路段 北向建議上午就出發

明天是元旦連假第三天，也是收假日，是北返車流量最大一天。交通部高公局預估國道有九大地雷路段，其中國5北向會從上午9時塞到晚間8時。高公局說，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局說，今為元旦連續假期第二天，下午國道壅塞路段包括國1南向大華系統-汐止、路竹-高科、國3南向安坑-中和、國1北向新竹系統-竹北、安定-麻豆、國3北向高原-龍潭、樹林-土城及國6西向國姓-霧峰系統、國10西向里港-燕巢系統、仁武-左營端，其餘路段行車大致順暢。

高公局說，截至17時，國道交通量為72.7百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，尚在預期範圍。

高公局說，今日下午對國道交通影響較大的事故有14時26分國1南向346.9 公里內線車道3小客車追撞事故，後方回堵6公里；15時02分國1南向346公里內線車道2小客車追撞事故，後方回堵8公里；15時32分國1南向336.6公里內線車道3小客車追撞事故，後方回堵3公里，均嚴重影響整體車流順暢。

高公局說，明日為元旦連續假期第三天，預估國道交通量104百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局說，預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。