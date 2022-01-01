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抗病毒藥物是結束疫情最終武器 儲備量需求專家這樣算

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
前疾管局長蘇益仁表示，抗病毒藥物是終結疫情關鍵。圖／本報資料照片
前疾管局長蘇益仁表示，抗病毒藥物是終結疫情關鍵。圖／本報資料照片

Omicron疫情一發不可收拾，全球確診患者屢創新高，想要終結疫情，各界看重抗病毒藥物，指揮中心也已默沙東完成簽約，預計購買一萬人份抗病毒藥物。專家表示，依推估台灣至少需要15萬人份藥物，目前全世界都在搶貨，台灣一定要儲備且數量愈多愈好，因抗病毒藥物是結束疫情的終極武器。

前疾管局長蘇益仁說，新冠肺炎疫情嚴峻，經兩年觀察，有別於流感有好發季節性，新冠病毒沒有季節性，但若要終結疫情，仍須期待走流感化路線。也就是說，疫苗、抗病毒藥物缺一不可，首先國人接種第二劑疫苗覆蓋率需達8成，並盡速催打65歲以上長者第三劑疫苗，快速提升長者保護力。

其次，一定要備足抗病毒藥物，以全台65歲以上長者約300萬人計算，其中150萬人未接種第三劑疫苗，當中一成、約15人感染新冠病毒引發輕症，而台灣抗病毒藥物基本上就需要15萬人份，目前僅採購1萬人份，遠遠不夠。

蘇益仁表示，抗病毒藥物主要是治療病情輕中度患者，但現在藥物多儲備在醫學中心或專責醫院，往後藥物足夠時，應該要放到基層診所，讓醫師針對輕症患者直接使用，降低病毒擴散機會，大家就不會恐慌。

目前指揮中心仍重視本土疫情清零政績。蘇益仁說，要如何從清零跨越到流感化的鴻溝，這是一大挑戰，因不知道民眾能不能接受每天確診病例暴增情形。

「抗病毒藥物目前產量也有限，全世界都在搶貨。」林口長庚醫院副院長邱政洵說，台灣一定要儲備抗病毒藥物，且數量愈多愈好，目前看來抗病毒藥是物終結疫情的最終武器，大家都很期待，如可能克流感治療流感病毒一般。

邱政洵說，抗病毒藥物調配，應由指揮中心統一調度較為適合，因指揮中心較能掌握哪些人需要治療可以適當調度，有利控制疫情。

疫情 流感病毒 疫苗

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