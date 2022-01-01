「巧克力正名」今上路標示仍不清　食藥署回應了　

衛福部食藥署公告巧克力標示新規已於今天上路，但受到監委質疑。食藥署食品組科長李婉媜指出，新規定已明令一般巧克力或含餡巧克力產品，其巧克力含量至少要達25%，也必須標示加工含餡，並修正巧克力抹醬、糖漿類產品含量。

李婉媜說，除已實施的現行新制，監察委員希望加強「透明消費資訊」，針對巧克力計算及標示要便於民眾選擇及業者落實，未來將參考國際規範持續滾動檢討。

根據食藥署規定，包括含餡巧克力在內等多種產品，巧克力含量需達25%，才能以「巧克力」為品名，但監察委員田秋堇、蔡崇義表示，食藥署僅簡單規定「巧克力含量需達25%以上」，但多數市售巧克力卻以「可可粉」標示，加上比率計算複雜，不方便稽查且消費者不易判斷，有待食藥署盡速研議。