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連假次日下墾丁、台東車流減 下午3時湧現北返車潮
今天是元旦連假第2天，雖然屏東墾丁、台東等地區的住房率達8成以上，但南下車潮較昨天同時段大幅減少，屏東枋寮警方甚至未啟動南下調撥車道措施，到墾丁一路順暢；匯集台9線車流的台1線楓港至枋寮段，下午2時後北返車潮增加，警方提醒行車務必保持耐心，將視車流量決定是否啟動調撥車道。
往返台東、屏東墾丁的台1線枋寮路段，今天的南下車潮比昨天減少，警方統計，昨天南下恆春及台東的車流量達3萬7000多車次，每小時最高達3000車次，今天上午南下最高峰僅達2200車次，下午3時前僅累積2萬多車次，北返則是1.1萬車次，但2時後的統計，北返車潮開始增加，下午3時已達近3000車次的高峰。
屏東枋寮分局說，預估明天午後湧現大量北返車潮，台1線445.5公里(嘉和路段)至436.5公里(水底寮五岔路口)約9公里段，車流量達到巔峰時，請民眾行駛替代道路的分流措施。
另在台1線北上汽機車分道「實體分隔交通錐」，第一段為台1線438公里(博愛橋路段)至台1線437公里(三岔路口)，第二段為台1線451公里(枋山會館)至台1線448公里(品味軒休息站)，於外快車道與機慢車道間設置交通錐加警示燈，形成實體分隔，避免汽車違規行駛機慢車道造成用路人不便。
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