全台8座商港今起免費垂釣 釣客開心迎接新年禮

全台9座商港中，台灣港務公司開放8座給民眾垂釣，並委由民間釣魚團體管理，但收費高低不一、管理良莠不齊，行政院公程會主委吳澤成痛批公共資源交給民間團體管不好，對釣客收費予取予求「沒道理」，今天起8座商港通通「免費」垂釣，讓釣客超開心，港務公司有責任做好管理維護。

台灣港務股份公司轄管基隆港、台中港、高雄港、花蓮港、台北港、蘇澳港及安平港7大國際商港，並受委託經營布袋港及澎湖港兩個國內商港，這9座商港中，除了位於宜蘭的蘇澳港因涉及有營區，且附近就是國艦國造基地，基於國安問題沒有開放，其餘8座商港都由港務公司委交民間釣團管理垂釣事宜

不過行政院接獲釣友反映，同樣都是商港，為何交到不同釣團手中管理時，開放時段不同、收費高低不一？收的錢名為管理費，但在開放垂釣防波堤充斥垃圾，廁所也髒亂。

據了解，各商港中以花蓮港向釣客收費最高，每人每次450元清潔費及保險費，而且只開放周六日，高雄港、安平港及布袋港收取每人100元，台中港收120元，台中釣團管理很不錯，台中港被當成全國示範區。

行政院公共工程委員會主委吳澤成表示，商港屬於公共設施，交給釣魚團體去收費，卻變成對釣客予取予求，這沒道理，商港管理最重要是要有秩序，不能以營利為目的，如今每個港口管理不一，造成垃圾髒亂及廁所等衛生問題，甚至還有偷渡的國安疑慮，管理亂七八糟這樣不行的，他要求免費開放垂釣，港務公司應負起管理維護責任。