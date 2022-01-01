元旦好熱鬧！ 童綜合醫院喜迎3寶寶3待產

2022新的一年，童綜合醫院今天上午迎接3位元旦寶寶，目前仍有3位產婦待產中，童綜合醫院預計今天(1日)至少有6位生日落在111年1月1日的元旦寶寶誕生，院方在2022年的開始，增添了新生的喜悅與希望。

第一位寶寶是在清晨4點3分出生，在婦產部主任劉錦成接生下，由33歲陳怡萍媽媽自然產下重達2790公克的可愛小公主，這是媽媽的第三胎。

爸爸黃先生表示，原本預產期是在1月10日，但是昨天深夜突然出現產兆，就到醫院待產，沒想到孩子自己挑元旦這天出生，很高興又很特別，以後過生日很歡樂，可以直接在跨年倒數後就直接改唱生日快樂歌來慶祝。

第二位寶寶是在早上7點27分生出，在許俊正醫師的接生下，由30歲陳姓媽媽剖腹生下一名重達2916公克的小壯丁，這是媽媽的第二個孩子。

第三位寶寶則是在早上9點7分，猶許俊正醫師接生，37歲顏姓媽媽剖腹生下一名重達3698公克的可愛女寶寶，這是媽媽的第二個孩子。