聽新聞
test
0:00 / 0:00
元旦好熱鬧！ 童綜合醫院喜迎3寶寶3待產
2022新的一年，童綜合醫院今天上午迎接3位元旦寶寶，目前仍有3位產婦待產中，童綜合醫院預計今天(1日)至少有6位生日落在111年1月1日的元旦寶寶誕生，院方在2022年的開始，增添了新生的喜悅與希望。
第一位寶寶是在清晨4點3分出生，在婦產部主任劉錦成接生下，由33歲陳怡萍媽媽自然產下重達2790公克的可愛小公主，這是媽媽的第三胎。
爸爸黃先生表示，原本預產期是在1月10日，但是昨天深夜突然出現產兆，就到醫院待產，沒想到孩子自己挑元旦這天出生，很高興又很特別，以後過生日很歡樂，可以直接在跨年倒數後就直接改唱生日快樂歌來慶祝。
第二位寶寶是在早上7點27分生出，在許俊正醫師的接生下，由30歲陳姓媽媽剖腹生下一名重達2916公克的小壯丁，這是媽媽的第二個孩子。
第三位寶寶則是在早上9點7分，猶許俊正醫師接生，37歲顏姓媽媽剖腹生下一名重達3698公克的可愛女寶寶，這是媽媽的第二個孩子。
童綜合醫院表示，一早迎接新生命報到，產房與嬰兒室的醫護雖然忙碌，但是看到孩子健康出生，感受到元旦的新希望，未來也將持續守護每一位產婦與寶寶的健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言