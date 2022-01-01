快訊

捲王力宏婚變留創傷「Yumi急救近況」曝光 姊姊沉默2周發聲

柯文哲參加府前升旗變「柯總統閱兵」？ 總統府說明：請見諒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

敬老！滿65歲有居留證外籍長者 今起搭乘機捷享半價

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運公司新年推新優惠，即日起，年滿65歲、持有各縣市居留證的外籍長者，搭乘機場捷運均享單程票半價。本報資料照片
桃園捷運公司新年推新優惠，即日起，年滿65歲、持有各縣市居留證的外籍長者，搭乘機場捷運均享單程票半價。本報資料照片

桃園捷運公司新年推新優惠，成為國內第一個提供外籍人士乘車優惠的軌道業者；即日起，年滿65歲、持有各縣市居留證的外籍長者，搭乘機場捷運均享單程票半價。桃捷董事長劉坤億表示，新的優惠措施除了展現桃園是友好城市、台灣是友好國家，表達對外籍人士的接納與歡迎，運量也可望進一步提升。

劉坤億表示，有不少外籍人士因為工作、婚姻或其他關係選擇在台定居，其中有一部分的人礙於個人或其國家政策（例如：不得雙重國籍），無法申請本國籍，導致人長期住在台灣卻無法享台灣福利的情況發生。為了體現「老吾老，以及人之老」精神，桃捷公司內部經過幾次開會討論，決定將敬老票半價福利擴及到外籍長者。

新福利今天上路，桃捷估計全國約有1.3萬名外籍長者能使用優惠，但桃捷近2年因新冠肺炎疫情關係處於虧損狀態，外界也憂新方案是否會成為營運負擔？

對此，劉坤億持樂觀態度。他說，根據桃捷公司調查，旅居台灣的外籍人士入出境頻率約莫每年2次，若都搭成機捷，以單程計算也就4次，不會造成負擔，優惠反而具鼓勵效果，可望吸引更多人來搭乘，也期望疫情趕快過去，國境解封之後，運量能有進一步提升。

桃捷 機場捷運 桃園

延伸閱讀

桃園跨年晚會下午3點交管機捷不打烊 兩火車站有接駁車

平安夜傳愛！僑泰愛心園遊會敬老又做公益獲好評

機捷跨年不打烊 桃捷公司建議規劃一日輕旅行

桃捷1億旅客誕生！12月18-20日持電子票證搭乘可抽iPhone13

相關新聞

敬老！滿65歲有居留證外籍長者 今起搭乘機捷享半價

桃園捷運公司新年推新優惠，成為國內第一個提供外籍人士乘車優惠的軌道業者；即日起，年滿65歲、持有各縣市居留證的外籍長者，...

不斷更新／元旦國道14地雷路段 國3南向追撞死亡車禍

高公局說，今天上午6時22分在國道3號南向393.6公里處，因發生小貨車和2輛小客車追撞翻覆事故，目前開放內側車道及南下九如入口通行，占用外側車道，請駕駛人注意行車安全

新年最浪漫！搭曙光專機 他2萬英呎高空求婚成功

花蓮縣政府與旅遊業者合作，元旦推出迎曙光專機，來自台北的曾姓男子，與親友祕密籌畫，在新年第一道曙光升起之際，在2萬英呎高...

吃下肚的究竟是不是「巧克力」？監委籲食藥署督管改善

新版巧克力品質及標示規定，今天正式上路，但依新規標示，仍無法清楚看出真正的巧克力含量，監察委員田秋堇、蔡崇義呼籲，食藥署...

周末加開早午茶、宵夜場！華漾環球新北中和店加場服務

才開幕不久的「華漾DIM SUM 港式飲茶」環球新北中和店，已成為新北地區超人氣餐廳，午晚間用餐時段一位難求。為滿足用餐...

「哈利波特」中文版推手 翻譯家余國芳辭世

翻譯家、「哈利波特」中文版引薦者余國芳於110年12月29日晚間過世，享壽78歲。余國芳譯筆溫婉細緻，選書眼光獨到，超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。