敬老！滿65歲有居留證外籍長者 今起搭乘機捷享半價

桃園捷運公司新年推新優惠，成為國內第一個提供外籍人士乘車優惠的軌道業者；即日起，年滿65歲、持有各縣市居留證的外籍長者，搭乘機場捷運均享單程票半價。桃捷董事長劉坤億表示，新的優惠措施除了展現桃園是友好城市、台灣是友好國家，表達對外籍人士的接納與歡迎，運量也可望進一步提升。

劉坤億表示，有不少外籍人士因為工作、婚姻或其他關係選擇在台定居，其中有一部分的人礙於個人或其國家政策（例如：不得雙重國籍），無法申請本國籍，導致人長期住在台灣卻無法享台灣福利的情況發生。為了體現「老吾老，以及人之老」精神，桃捷公司內部經過幾次開會討論，決定將敬老票半價福利擴及到外籍長者。

新福利今天上路，桃捷估計全國約有1.3萬名外籍長者能使用優惠，但桃捷近2年因新冠肺炎疫情關係處於虧損狀態，外界也憂新方案是否會成為營運負擔？

對此，劉坤億持樂觀態度。他說，根據桃捷公司調查，旅居台灣的外籍人士入出境頻率約莫每年2次，若都搭成機捷，以單程計算也就4次，不會造成負擔，優惠反而具鼓勵效果，可望吸引更多人來搭乘，也期望疫情趕快過去，國境解封之後，運量能有進一步提升。