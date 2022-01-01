新年最浪漫 搭曙光專機2萬英呎高空求婚成功

花蓮縣政府與旅遊業者合作，元旦推出迎曙光專機，來自台北的曾姓男子，與親友祕密籌畫，在新年第一道曙光升起之際，在2萬英呎高空單膝下跪拿出戒指向賴姓女友求婚，在機上乘客大喊「嫁給他」的溫馨氛圍下，女方泛淚點頭，完成浪漫又甜蜜的高空求婚儀式。

27歲的曾先生從事廣告設計業，和賴姓女友已經論及婚嫁，趁著元旦連假邀約女友從台北搭機到花蓮2天1夜遊，從空中迎曙光，並和親友「密謀」機上求婚。

兩人搭乘立榮航空酷企鵝彩繪機，清晨5時40分登機，清晨6時36分第一道曙光要出現時，由親友協助送上事先準備好的鮮花，曾交給女友後，隨即單膝下跪，雙手捧上戒指，向女友求婚。

此時同機乘客同聲大喊「嫁給他」，賴小姐驚訝地摀住嘴巴，不敢置信，隨即點點頭，曾先生將戒指套上她的左手無名指，完成求婚儀式，親友團在旁送上祝福，賴小姐也感動與友人擁抱，開心說「好感動」。機長也廣播恭喜這對準新人在新年第一道曙光見證下永浴愛河，請乘客們一起給予祝福。