新年最浪漫 搭曙光專機2萬英呎高空求婚成功
花蓮縣政府與旅遊業者合作，元旦推出迎曙光專機，來自台北的曾姓男子，與親友祕密籌畫，在新年第一道曙光升起之際，在2萬英呎高空單膝下跪拿出戒指向賴姓女友求婚，在機上乘客大喊「嫁給他」的溫馨氛圍下，女方泛淚點頭，完成浪漫又甜蜜的高空求婚儀式。
27歲的曾先生從事廣告設計業，和賴姓女友已經論及婚嫁，趁著元旦連假邀約女友從台北搭機到花蓮2天1夜遊，從空中迎曙光，並和親友「密謀」機上求婚。
兩人搭乘立榮航空酷企鵝彩繪機，清晨5時40分登機，清晨6時36分第一道曙光要出現時，由親友協助送上事先準備好的鮮花，曾交給女友後，隨即單膝下跪，雙手捧上戒指，向女友求婚。
此時同機乘客同聲大喊「嫁給他」，賴小姐驚訝地摀住嘴巴，不敢置信，隨即點點頭，曾先生將戒指套上她的左手無名指，完成求婚儀式，親友團在旁送上祝福，賴小姐也感動與友人擁抱，開心說「好感動」。機長也廣播恭喜這對準新人在新年第一道曙光見證下永浴愛河，請乘客們一起給予祝福。
花蓮原本招牌的元旦活動七星潭F-16戰機衝場，今年因軍方軍務繁忙取消，縣府與業者合作推出迎曙光專機，飛抵2萬英呎高空迎曙光，落地後再安排走訪花蓮經典景點，並由在地文史工作者帶領城市走讀。
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