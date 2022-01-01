吃下肚的究竟是不是「巧克力」？監委籲食藥署督管改善

新版巧克力品質及標示規定，今天正式上路，但依新規標示，仍無法清楚看出真正的巧克力含量，監察委員田秋堇、蔡崇義呼籲，食藥署儘速研議督管改善措施。

監察院表示，衛福部於105年訂定公告「巧克力之品名及標示規定」，僅對不含內餡之黑巧克力、牛奶巧克力、白巧克力等3項製品，訂定總可可固形物等含量規範。但市面上高達九成產品，大多為「含餡」及「加工」巧克力，例如榛果、米果、焦糖、餅乾巧克力等，都不屬於上述3項製品；換言之，絕大多數的所謂巧克力產品皆不受標示規定的規範，對兒童及國人的健康十分不利。田秋堇、蔡崇義因此主動調查，並於108年8月提出調查報告，對食藥署在巧克力規範上「抓小放大」的行為提出糾正，並持續追蹤，要求衛福部及食藥署檢討改善。

監院指出，衛福部食藥署終於在110年3月2日公告修正「巧克力之品名及標示規定」，擴大規範「含餡」及「加工」製品，必須以「黑巧克力」、「白巧克力」及「牛奶巧克力」為原料，且巧克力含量需達25％以上，另也規定取代可可脂所添加的植物油不可超過產品總重量5％，以及新增「半固體型態或流體型態巧克力」製品之標示規定，新法也在今天開始施行，過去未受規範的市售劣質「仿巧克力」甜食將被納為規範對象、受到管制，進一步保障消費者權益及健康。

兩位監委表示，肯定修法成果，但認為食藥署仍有待改進之處，新修正的「巧克力之品名及標示規定」，雖然已增加規範，要求「含餡」及「加工」製品之巧克力含量需達25%以上，但依目前食品外包裝的標示，大多以「可可粉」、「低脂可可粉」標示，無法得知含量及純度，不僅造成消費者無法辨識，第一線的食品稽查員也難以查核。

兩位監委指出，此次修改雖規定含餡及加工製品巧克力含量須需達25%以上，但按照我國「巧克力」的規範，「黑巧克力」可可固形物含量需超過35%、「牛奶巧克力」需超過25%，「白巧克力」則不需含可可固形物。其換算方式複雜，不利於消費者迅速辨識。