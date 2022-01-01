周末加開早午茶、宵夜場！華漾環球新北中和店加場服務

才開幕不久的「華漾DIM SUM 港式飲茶」環球新北中和店，已成為新北地區超人氣餐廳，午晚間用餐時段一位難求。為滿足用餐需求，元旦起每周末將加開早午茶、宵夜場時段，周五、周六晚間營業至凌晨00:00，周六、周日自早上10:00起即開始供餐，讓粉絲們周末「歸剛欸」都能在華漾品嘗「現包現蒸」的港式點心。

2021年末，華漾DIM SUM環球新北中和店耗資千萬裝潢，進駐新北中和環球購物中心，將傳統港點以極具新意的樣貌呈現。餐點內容以「現包現蒸」、「傳統道地」、「精緻質感」為訴求，職人師傅現場手工製作，港式點心單道品項88元起。

華漾DIM SUM以「鮮蝦」系列為必吃招牌，王牌主打「水晶鮮蝦餃」皮薄餡多，薄透的水晶餃皮僅2.5錢重，卻以10摺細膩包覆重達8錢、看得到豐富蝦段的蝦餃內餡；主廚強力推薦的「香茜腐皮捲」，以鮮嫩Q彈的蝦漿混搭韭黃、香菜、香菇，再以金黃色酥脆的腐皮包覆，點播率超高。最新推出的「春風得意腸」，以越南米網包覆蝦餡，香炸後再用腸粉皮包覆，一次收編米網酥脆、鮮蝦Q彈、腸粉綿密濕潤的三種口感。

為回饋粉絲支持，華漾環球新北中和店自2022年1月10日～2月28日推出「港點點點名」活動，只要在華漾官方臉書粉絲專頁活動po文留言、並貼出最喜歡的華漾港點照片，周周都有機會抽中1,000元餐飲抵扣金。

電話：02-2225-2088

地址：新北市中和區中山路三段122號4樓(Global Mall 新北中和店內)

網址：www.hwayoung.com